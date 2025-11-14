Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
La merenda ufficiale dei gamer torna con un'esperienza Next-Gen

Mr.Day alla Milan Games Week & Cartoomics 2025: Rocket Racing Grand Prix e Fortnite
3 min

Roma - 14 novembre 2025. Per il terzo anno consecutivo, Mr.Day, il brand di merendine punto di riferimento per la Gen Z e Alpha, si conferma protagonista nel mondo del gaming, portando gusto e divertimento alla Milan Games Week & Cartoomics 2025, l'appuntamento più atteso dagli appassionati di videogiochi e cultura pop in Italia.

L'Experience Immersiva a Rho Fiera Milano

Dal 28 al 30 novembre 2025 a Rho Fiera Milano, migliaia di gamer potranno vivere un'esperienza immersiva e golosa all'interno dello stand Mr.Day. L'allestimento è completamente ispirato al circuito brandizzato di Rocket Racing e alla nuova mappa Minigiochi su Fortnite, promettendo un'experience di gioco adrenalinica e coinvolgente, ideata per rafforzare il legame con la community dei videogiocatori italiani.

Mr.Day Winter Cup: Le Sfide Online Pre-Fiera

L'attesa per la fiera comincia già da sabato 15 novembre con la Mr.Day Winter Cup, un evento online che mette in gioco divertimento, sfide e adrenalina per tutti i fan di Fortnite.

Le dirette delle sfide saranno condotte da tre talent d'eccezione: Keystar, affiancato da Xiuder e Marino_ski, e trasmesse sui loro canali ufficiali e su quelli di PG Esports.

Dalle Challenge alla Mappa Rocket Racing

Dopo le sfide competitive, Keystar guiderà la community sulla mappa Mr.Day Rocket Racing per un momento di gioco libero e non meno competitivo. L'evento online proseguirà fino al 27 novembre con due nuove challenge, dando ai giocatori la possibilità di migliorare i punteggi e contendersi i premi finali.

Ospiti Speciali e Degustazioni in Fiera

Durante i giorni della fiera (28-30 novembre), lo stand Mr.Day ospiterà i fan con momenti speciali:

  • Incontro con i Talent: Xiuder e Keystar saranno presenti come ospiti speciali per incontrare i fan, scattare foto e giocare insieme sulle mappe dedicate a Mr.Day.
  • Sampling Quotidiano: Spazio alla golosità con attività di degustazione quotidiane che permetteranno a tutti i visitatori di assaporare le iconiche merendine Mr.Day, dai muffin ai brownies, protagonisti assoluti delle pause tra una partita e l'altra.

“La presenza di Mr.Day alla Milan Games Week & Cartoomics rappresenta un tassello importante nel percorso di consolidamento del brand nel mondo del gaming. Con il progetto Rocket Racing Grand Prix vogliamo continuare a costruire una connessione autentica con le nuove generazioni, parlando il loro linguaggio e accompagnandole nei momenti dedicati al tempo libero e alla condivisione” – Elena Personi Musola, responsabile marketing e comunicazione Vicenzi Group.

Con la sua energia e il suo spirito positivo, Mr.Day si riconferma così la merenda ufficiale dei gamer, unendo gusto, divertimento e innovazione in un'esperienza di intrattenimento unica e irresistibile.

