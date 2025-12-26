Come mantenere il peso tra Natale e Capodanno: i consigli e la dieta dell'esperto
Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano. Gli aperitivi con gli amici. E poi Capodanno. E, infine, i dolci della Befana. Tra metà dicembre e 6 gennaio il fisico è messo a dura prova. Con piacere, ovviamente, ma con alcune piccole accortezze si può evitare di prendere troppo peso durante le feste. Le abbiamo chieste al dottor Luca Di Tolla, biologo nutrizionista, da sempre al lavoro con atleti. Non a caso consiglia di intensificare l'attività fisica: "Aumentare e favorire l’attività fisica fa bene, è decisivo: camminare tutti i giorni almeno 30-40 minuti o fare attività sportiva (2-3 volte a settimana) con maggiore attenzione verso quella di tipo aerobico come corsa, nuoto e ciclismo".
La dieta post feste: i consigli dell'esperto
"Le festività natalizie, sono giorni speciali per ritrovarsi con parenti ed amici e condividere oltre agli auguri, qualche brindisi in più ma non solo. Spesso ci si concede più facilmente ai piatti tipici della tradizione tra cui i dolci iconici come panettone e pandoro, senza dimenticare fritti misti, struffoli e torrone - ammette Di Tolla -. Ovviamente parliamo di pasti abbondanti, ricchi di zuccheri e grassi che non sono proprio un valido alleato per mantenere la linea. Proprio in questi casi ci si ritrova a fare i conti l’ aumento di peso, ritenzione idrica, glicemia elevata, livelli alterati di trigliceridi, colesterolo e transaminasi. Per tornare in forma, è importante adottare uno stile di vita sano, iniziando a riorganizzare la propria alimentazione". Qual è il primo passo? "Eliminare i cibi infiammatori, quelli ad alto contenuto di zuccheri raffinati, grassi saturi, farine bianche, ma anche fritti, carni lavorate (come salumi e insaccati), bevande zuccherate e alcoliche. Verdure fresche, alimenti a basso indice glicemico, cereali integrali, legumi e proteine magre dovrebbero diventare i protagonisti della dieta quotidiana. Inoltre, per depurarsi è fondamentale bere molti liquidi, almeno 2,5 litri al giorno (acqua, tisane) per favorire la depurazione del nostro corpo e migliorare il funzionamento di fegato e reni, stimolando le funzioni epatobiliari e la diuresi".
La ricetta delle tisane per depurarsi dopo le feste
Ecco, allora, alcuni appunti da prendere nota: "Bisogna dimenticarsi la parola digiuno: saltare i pasti per compensare il fatto di aver esagerato con le calorie durante le feste comporta il rischio di un aumento della fame e di un rallentamento del metabolismo, che va in modalità “risparmio energetico”. È importante mangiare piano, con calma, con bocconi piccoli e una buona masticazione per favorire un maggiore senso di sazietà. Evitare le diete fai-da-te, quelle che spesso spopolano sul web e vengono decantate come “miracolose”, altro non sono che mode o tendenze alimentari del momento ed anche “figlie” della pseudo scienza. Infine, alcuni esempi di tisane (ad effetto detox, drenante) da utilizzare durante la giornata: cicoria, cardo mariano, ortica, tarassaco, orthosiphon, equiseto, betulla, senza dimenticare finocchio, menta, zenzero e karkadè che sono tra le più efficaci per favorire la digestione ed eliminare i gas intestinali. Poi ci sono gli alimenti probiotici come yogurt e kefir, crauti, kimchi, miso, tempeh, e bevande come il kombucha: questi cibi fermentati sono ricchi di batteri benefici (come Lactobacillus e Bifidobacterium) che migliorano la funzionalità intestinale, supportano il microbiota (dove risiede circa il 70% delle difese immunitarie) e la digestione". Il modo migliore, quindi, per godersi le feste restando in forma e senza sensi di colpa.