Come mantenere il peso tra Natale e Capodanno: i consigli e la dieta dell'esperto

Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano. Gli aperitivi con gli amici. E poi Capodanno. E, infine, i dolci della Befana. Tra metà dicembre e 6 gennaio il fisico è messo a dura prova. Con piacere, ovviamente, ma con alcune piccole accortezze si può evitare di prendere troppo peso durante le feste. Le abbiamo chieste al dottor Luca Di Tolla , biologo nutrizionista , da sempre al lavoro con atleti. Non a caso consiglia di intensificare l'attività fisica: "Aumentare e favorire l’attività fisica fa bene, è decisivo: camminare tutti i giorni almeno 30-40 minuti o fare attività sportiva (2-3 volte a settimana) con maggiore attenzione verso quella di tipo aerobico come corsa, nuoto e ciclismo".

La dieta post feste: i consigli dell'esperto

"Le festività natalizie, sono giorni speciali per ritrovarsi con parenti ed amici e condividere oltre agli auguri, qualche brindisi in più ma non solo. Spesso ci si concede più facilmente ai piatti tipici della tradizione tra cui i dolci iconici come panettone e pandoro, senza dimenticare fritti misti, struffoli e torrone - ammette Di Tolla -. Ovviamente parliamo di pasti abbondanti, ricchi di zuccheri e grassi che non sono proprio un valido alleato per mantenere la linea. Proprio in questi casi ci si ritrova a fare i conti l’ aumento di peso, ritenzione idrica, glicemia elevata, livelli alterati di trigliceridi, colesterolo e transaminasi. Per tornare in forma, è importante adottare uno stile di vita sano, iniziando a riorganizzare la propria alimentazione". Qual è il primo passo? "Eliminare i cibi infiammatori, quelli ad alto contenuto di zuccheri raffinati, grassi saturi, farine bianche, ma anche fritti, carni lavorate (come salumi e insaccati), bevande zuccherate e alcoliche. Verdure fresche, alimenti a basso indice glicemico, cereali integrali, legumi e proteine magre dovrebbero diventare i protagonisti della dieta quotidiana. Inoltre, per depurarsi è fondamentale bere molti liquidi, almeno 2,5 litri al giorno (acqua, tisane) per favorire la depurazione del nostro corpo e migliorare il funzionamento di fegato e reni, stimolando le funzioni epatobiliari e la diuresi".

La ricetta delle tisane per depurarsi dopo le feste

Ecco, allora, alcuni appunti da prendere nota: "Bisogna dimenticarsi la parola digiuno: saltare i pasti per compensare il fatto di aver esagerato con le calorie durante le feste comporta il rischio di un aumento della fame e di un rallentamento del metabolismo, che va in modalità “risparmio energetico”. È importante mangiare piano, con calma, con bocconi piccoli e una buona masticazione per favorire un maggiore senso di sazietà. Evitare le diete fai-da-te, quelle che spesso spopolano sul web e vengono decantate come “miracolose”, altro non sono che mode o tendenze alimentari del momento ed anche “figlie” della pseudo scienza. Infine, alcuni esempi di tisane (ad effetto detox, drenante) da utilizzare durante la giornata: cicoria, cardo mariano, ortica, tarassaco, orthosiphon, equiseto, betulla, senza dimenticare finocchio, menta, zenzero e karkadè che sono tra le più efficaci per favorire la digestione ed eliminare i gas intestinali. Poi ci sono gli alimenti probiotici come yogurt e kefir, crauti, kimchi, miso, tempeh, e bevande come il kombucha: questi cibi fermentati sono ricchi di batteri benefici (come Lactobacillus e Bifidobacterium) che migliorano la funzionalità intestinale, supportano il microbiota (dove risiede circa il 70% delle difese immunitarie) e la digestione". Il modo migliore, quindi, per godersi le feste restando in forma e senza sensi di colpa.