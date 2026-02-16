L'ingrediente di Nadal dopo il ritiro: "Lo prendo ogni giorno, mi fa stare bene"

Nadal pazzo dell'olio extravergine d'oliva

L'olio extravergine di oliva è ricco di proprietà benefiche per la salute, esalta il sapore di qualsiasi piatto, sia preparato con una sola varietà di olive che con diverse varietà. E Nadal lo include nella sua dieta in diversi momenti della giornata. "Cerco sempre olive o olio extravergine di oliva, ovunque mi trovi. L'olio extravergine di oliva è un alimento fondamentale per me", ha raccontato lo sportivo in un'intervista a Guía Evooleum. "Ogni mattina faccio colazione con pane tostato e olio d'oliva e a pranzo e a cena aggiungo sempre a insalata o pesce con un filo di extravergine", ha rimarcato. E ancora: "Combinare una dieta equilibrata con l'esercizio fisico ti fa sentire meglio e ti fa diventare una persona migliore". L'olio di qualità fornisce grassi sani, ha proprietà antiossidanti e produce effetti antinfiammatori, ottimizzando energia, recupero e prestazioni. Oltre ai suoi benefici per la salute, è associato alla sostenibilità e allo stile di vita mediterraneo. Ed è un must nelle nostre cucine, tanto da essere conosciuto come l'oro giallo.

L'integratore di Nadal dopo il ritiro

Al podcast Con mucho D…, il campione spagnolo ha anche raccontato di aver mantenuto alcune abitudini dell’epoca agonistica, a partire dall’uso degli integratori. "È vero che non sono mai stato molto rigido con la mia dieta, ma ho sempre preso integratori. Ho preso gel e continuo a prenderli, - ha detto - prima e durante l'allenamento, perché mi danno una sensazione di energia che mi piace. E uso il magnesio per recuperare e sentirmi meglio. E mi piace il prodotto per le articolazioni; lo prendo ogni mattina".