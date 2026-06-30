Perché Vinicius mangia sempre quel frutto prima di giocare

Tra scaramanzia, alimentazione e ricerca della prestazione perfetta, anche i grandi campioni hanno le loro abitudini. Una delle più curiose riguarda Vinicius Jr., attaccante del Real Madrid e della nazionale brasiliana, che negli ultimi mesi è stato più volte immortalato mentre mangiava qualche pezzo di ananas poco prima del fischio d'inizio . Un gesto semplice che ha attirato l'attenzione dei nutrizionisti, chiamati dal quotidiano francese L'Équipe a valutarne i possibili effetti. L'abitudine è stata osservata prima della sfida del Brasile contro il Marocco , del successo su Haiti e, ancora prima, in occasione del Clásico vinto dal Real Madrid contro il Barcellona nel gennaio 2024, quando Vinicius firmò una tripletta. Il brasiliano è noto per seguire un'alimentazione estremamente controllata, affiancato da uno chef personale che da anni cura ogni dettaglio della sua dieta. L'ananas, a quanto pare, è semplicemente uno dei suoi frutti preferiti .

Ananas prima dello sport: quali benefici offre davvero?

Secondo gli esperti consultati da L'Équipe, mangiare ananas poco prima dell'attività fisica può avere qualche vantaggio, anche se non rappresenta certo il segreto delle prestazioni del fuoriclasse brasiliano. Il frutto apporta una modesta quantità di carboidrati, acqua e una piacevole sensazione di freschezza, particolarmente gradita quando si gioca con temperature elevate. Pochi pezzi di ananas forniscono infatti tra 5 e 10 grammi di carboidrati e una piccola quota di liquidi: abbastanza per offrire una leggera fonte di energia nell'ora che precede lo sforzo, ma non sufficiente, da sola, a migliorare in modo significativo la performance. Per Nessan Costello, responsabile della nutrizione dell'Al-Ahli, il valore dell'ananas è soprattutto quello di inserirsi in una routine consolidata. Un piccolo rituale che regala benessere, soddisfazione e tranquillità mentale, aspetti che nello sport di alto livello possono avere un peso non trascurabile.

Non è una formula magica: attenzione anche alla digestione

Gli stessi nutrizionisti invitano però a non sopravvalutare gli effetti dell'ananas. Le linee guida della FIFA consigliano infatti, prima di una gara, un apporto di carboidrati e liquidi decisamente superiore a quello garantito da qualche fetta di frutta. Se l'obiettivo è aumentare rapidamente le riserve energetiche, alimenti come banane o datteri risultano generalmente più efficaci perché concentrano una maggiore quantità di carboidrati facilmente assimilabili. C'è poi un altro aspetto da considerare: non tutti reagiscono allo stesso modo. L'acidità e il contenuto di fibre dell'ananas possono provocare fastidi gastrointestinali durante l'attività fisica nelle persone non abituate a consumarlo prima dello sport. Per questo gli esperti consigliano di sperimentare eventuali cambiamenti alimentari durante gli allenamenti e mai in occasione di una gara importante.