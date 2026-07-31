La dieta di James Sprague, l'uomo più in forma del mondo: "Non faccio passare più di tre ore tra un pasto e l'altro"

James Sprague è tornato sul tetto del CrossFit mondiale. Il 24enne statunitense ha conquistato nuovamente il titolo di Fittest Man on Earth ai CrossFit Games 2026, confermandosi uno degli atleti più completi del panorama internazionale. Dietro i successi ottenuti tra prove di ginnastica, pesistica e atletica non c'è soltanto un allenamento estremo, ma anche una strategia alimentare rigorosa . Il diretto interessato ha raccontato quali sono le regole che segue ogni giorno per mantenersi al massimo della forma.

La dieta di James Sprague, il campione di CrossFit

Per anni James Sprague ha controllato nel dettaglio macronutrienti e calorie, ma a un certo punto ha deciso di cambiare approccio. L'atleta americano ha spiegato di aver abbandonato il conteggio ossessivo perché finiva per trasformare il cibo in una fonte di stress. Oggi preferisce seguire poche regole precise. La più importante riguarda la frequenza dei pasti: Sprague cerca di mangiare quattro o cinque volte al giorno, evitando che trascorrano più di tre ore tra un pasto e l'altro. L'altro pilastro della sua alimentazione è rappresentato dalle proteine. Ogni pasto deve contenerne una quantità elevata, tanto che il suo obiettivo è assumere ogni giorno un numero di grammi di proteine superiore al proprio peso corporeo in chilogrammi. Per rendere tutto più semplice, evita persino di pesare gli alimenti. Utilizza infatti un metodo pratico: si regola "a manciate". Due abbondanti porzioni di petto di pollo, ad esempio, gli consentono di raggiungere circa 100 grammi di proteine senza ricorrere continuamente alla bilancia.

Dalle sei uova a colazione alle caramelle durante l'allenamento

La giornata alimentare del campione inizia alle 7 del mattino con una colazione particolarmente sostanziosa. Nel menu trovano posto sei uova, quattro o cinque fette di pane tostato a lievitazione naturale, frutta e caffè, al quale aggiunge anche creatina per prepararsi alla sessione di allenamento prevista intorno alle 10. Durante il workout arriva il secondo pasto, pensato per mantenere alta l'energia. Sprague assume carboidrati semplici, come caramelle gommose, accompagnati da un frullato proteico arricchito con elettroliti e caffeina. Il pranzo è invece uno dei momenti più importanti della giornata. A tavola non mancano quasi mai manzo o pollo insieme al riso, con quantità che variano in base al programma di allenamento e alla cena. L'obiettivo è concentrare in questo pasto circa il 25-30% del fabbisogno proteico quotidiano.

Ricotta, carne e riso: così recupera dopo gli allenamenti

Nel tardo pomeriggio, tra le 17 e le 18, arriva uno spuntino dedicato al recupero muscolare. Sprague sceglie generalmente ricotta accompagnata da verdure oppure, in alcune occasioni, da patatine, dimostrando come anche un'alimentazione da atleta possa concedersi qualche eccezione. La giornata si chiude con una cena ancora una volta ricca di proteine e carboidrati: manzo con riso, completati da frutta come mirtilli, banane oppure uva congelata. Una routine alimentare semplice ma estremamente costante, costruita per sostenere ritmi di allenamento elevatissimi. È anche grazie a questa disciplina quotidiana che James Sprague è riuscito a confermarsi, ancora una volta, l'uomo più in forma del mondo.