Perché Belen beve ogni mattina creatina: tutti i benefici spiegati

Le routine delle celebrity diventano spesso fonte di ispirazione, soprattutto quando si parla di benessere. Stavolta è stata Belen Rodriguez a incuriosire i suoi follower, raccontando nelle sue storie Instagram uno dei gesti che fanno parte della sua quotidianità: ogni mattina beve un bicchiere d'acqua con un cucchiaio di creatina . Un'abitudine che ha acceso la curiosità di molti. La creatina, infatti, viene spesso associata ai bodybuilder o agli sportivi professionisti, ma negli ultimi anni è diventata uno degli integratori più apprezzati anche da chi conduce una vita attiva e desidera migliorare energia, recupero e composizione corporea. Non si tratta di una moda del momento. La creatina è uno degli integratori più studiati dalla ricerca scientifica e oggi viene presa in considerazione anche dalle donne, che possono trarne benefici specifici senza il timore di "diventare troppo muscolose", uno dei falsi miti più diffusi.

Cos'è la creatina e perché può fare bene anche alle donne

La creatina è una sostanza prodotta naturalmente dall'organismo a partire da tre aminoacidi – arginina, glicina e metionina – ed è presente anche in alimenti come carne e pesce. La sua funzione principale è quella di aiutare i muscoli a produrre rapidamente energia durante gli sforzi brevi e intensi, rigenerando l'ATP, il carburante delle cellule. Per questo motivo viene utilizzata soprattutto da chi pratica attività fisica, ma i suoi effetti non si limitano alle prestazioni sportive. Se associata a un programma di allenamento, la creatina può contribuire ad aumentare la forza, favorire la crescita della massa muscolare magra e migliorare il recupero dopo l'esercizio. Le donne, inoltre, tendono ad avere riserve di creatina inferiori rispetto agli uomini, sia per motivi fisiologici sia per un minore apporto attraverso l'alimentazione. Proprio per questo alcuni studi suggeriscono che possano ottenere benefici significativi dall'integrazione. Tra i vantaggi più osservati figurano il miglioramento della forza muscolare, una maggiore resistenza durante gli allenamenti ad alta intensità, una riduzione dell'affaticamento e un recupero più rapido tra una sessione e l'altra. La creatina può inoltre sostenere il mantenimento della massa muscolare, un aspetto particolarmente importante con l'avanzare dell'età e dopo la menopausa.

La creatina fa ingrassare, è sicura? Tutte le informazioni

Una delle domande più frequenti riguarda il timore di ingrassare. In realtà, le evidenze scientifiche non dimostrano che la creatina provochi un aumento del grasso corporeo. In alcuni casi può verificarsi una lieve ritenzione idrica, soprattutto durante eventuali fasi di carico ad alte dosi, ma si tratta di un effetto diverso dall'aumento di peso dovuto al grasso. Anche l'idea che renda le donne eccessivamente muscolose è infondata. La creatina non modifica gli ormoni femminili e non trasforma il fisico in quello di una culturista: il suo ruolo è quello di sostenere le prestazioni e favorire lo sviluppo della massa muscolare magra quando è associata ad allenamento e alimentazione adeguati. La forma più raccomandata dagli esperti è la creatina monoidrato, considerata la più efficace e sicura. Per la maggior parte delle donne sono sufficienti 3-5 grammi al giorno come dose di mantenimento, mentre la cosiddetta fase di carico non è indispensabile. Gli specialisti consigliano inoltre di assumerla con una buona idratazione e, quando possibile, insieme a un pasto contenente carboidrati o proteine, che possono favorirne l'assorbimento. Resta però una regola fondamentale: pur essendo uno degli integratori più studiati e sicuri, la creatina non è adatta a tutti indistintamente. In gravidanza, durante l'allattamento o in presenza di particolari condizioni mediche è sempre opportuno confrontarsi con il proprio medico prima di iniziare l'integrazione.