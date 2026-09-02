La cena durante le partite? Un italiano su quattro sceglie il delivery

Quando la partita sta per iniziare, gli italiani sanno già cosa vogliono in tavola. È quanto emerge dall'indagine condotta da SWG per Deliveroo che ha esplorato il rapporto tra il calcio in TV e le abitudini alimentari del pubblico italiano. La pizza mette tutti d’accordo, scelta dal 63% degli intervistati come opzione ideale per accompagnare le partite di calcio. Al secondo posto snack e finger food (alette di pollo, nuggets, tacos) con il 21%, in terza posizione i piatti della tradizione italiana, seguiti da piadina e hamburger.

Durante i match, il cibo cucinato in casa resta l'opzione preferita dagli italiani (63%), mentre il 29% del campione preferisce invece affidarsi al food delivery. E se si guarda alle nuove generazioni, il quadro cambia sensibilmente: tra la Gen Z il divario tra cucina casalinga (47%) e ordinare online (43%) si riduce fino a un vero e proprio testa a testa.

Il motivo principale per cui gli italiani scelgono di ordinare quando c’è una partita è il desiderio di relax: per il 51% degli intervistati il food delivery significa non doversi preoccupare dei fornelli né dei piatti da lavare, un vantaggio percepito nettamente più importante di altri (ad esempio poter accontentare i gusti di tutti gli ospiti oppure risolvere il problema della cena senza perdere nemmeno un minuto di gioco).

Anche perchè, se un tempo il pasto scandiva i momenti prima o dopo il fischio d'inizio, oggi la tendenza è un'altra: per il 47% degli italiani il momento ideale per mangiare è proprio durante la partita, superando nettamente sia il pre-partita (35%) sia l'intervallo (14%). Un'abitudine che diventa maggioritaria tra le generazioni più giovani: la sceglie il 59% della Gen Z e il 54% dei Millennials, contro il 38% dei Boomer, segno di un modo nuovo e più "integrato" di vivere lo spettacolo calcistico, facendolo coincidere con il momento della cena.

Tra le generazioni più giovani si evidenziano anche trend differenti riguardo i piatti preferiti durante il match: la Gen Z si distingue per l'apertura a hamburger (25%) e cucina internazionale come sushi, pokè e piatti cinesi (18%), mentre tra i Millennials aumentano (32%) i consensi per snack e finger food. La pizza si conferma il grande classico della serata calcistica in ogni angolo del Paese, con un gradimento che al Nord si ferma al 59%, sale al 65% al Centro e arriva al 67% al Sud e Isole.