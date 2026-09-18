Dal murales di Totti alla cucina di Ruvido con chef ispirato a... Voeller: via Apulia ha un nuovo capitano

Metti un locale nel cuore di Roma. Nel quartiere dove è nato e cresciuto Francesco Totti e dove c'è anche un murales dedicato a lui. Metti un locale identitario e uno chef che si chiama Rudy in onore di Voeller. Gli ingredienti - non a caso - per una storia destinata a diventare virale ci sono tutti. A via Apulia, dove il volto di Francesco Totti campeggia sul muro della scuola media Pascoli e racconta l’anima più autenticamente romanista del quartiere, c’è un nuovo Capitano. Si chiama, appunto, Rudy Ruggeri, giovane chef e “pizzicarolo” romano, chiamato a guidare la cucina di Ruvido, l’enoteca di vini naturali nata nel 2023 nel cuore di San Giovanni–Appio Latino. Un ingresso che segna una nuova fase per il locale di via Apulia 11, già diventato un indirizzo riconoscibile nella scena enogastronomica romana grazie a una proposta fuori dagli schemi, costruita intorno a vini artigianali, produttori selezionati e una cucina diretta e strettamente legata alla materia prima.

Il nuovo corso gastronomico si inserisce nell’identità netta di Ruvido: uno spazio brutalista fatto di cemento grezzo, legno, acciaio e foratini utilizzati come cantina, con un grande tavolo sociale, musica elettronica, new wave, libri, street art e oggetti di design. Un’enoteca che rifiuta l’immagine rassicurante e patinata del tradizionale wine bar e sceglie un linguaggio più urbano, contemporaneo e volutamente imperfetto. Anche il contesto contribuisce a definirne il carattere.

San Giovanni è sempre più percepito come uno dei nuovi centri della città, ma conserva ancora una dimensione autenticamente comunitaria. Tra scuole, giardini, mercati, centri sportivi e luoghi di incontro, il senso del quartiere continua a essere molto vivo e riconoscibile. È anche una delle zone di Roma in cui il calcio resta memoria collettiva e senso di appartenenza.

Sulla stessa via, il grande murales di Lucamaleonte celebra Francesco Totti, nato e cresciuto a pochi passi da qui. Poco distante, in via Farsalo, il Campo Roma ospita la Romulea, una delle società calcistiche giovanili più antiche e titolate della Capitale. A poche centinaia di metri si trova anche il Centro Sportivo Fortitudo di via Lusitania, altro punto di riferimento del quartiere, con una scuola calcio dedicata a bambini e ragazzi. È dentro questo pezzo di San Giovanni in continua trasformazione che Ruvido costruisce la sua nuova formazione. E se il Capitano del quartiere resta quello raffigurato sul muro di via Apulia, in cucina la fascia passa ora a Rudy Ruggeri.

Giovane, romano e profondamente legato alla cultura del mercato, Ruggeri porta a Ruvido un’idea di cucina concreta: prodotto e sostanza. La stessa materia, ruvida e autentica, da cui il locale ha scelto di prendere il nome. Ruggeri arriva da Ruvido portando con sé l’esperienza maturata in oltre dieci anni di lavoro in cucina e, soprattutto, quella di Bottega Pasolini, la sua gastronomia all’interno del Mercato Casal de’ Pazzi. Una bottega contemporanea diventata un punto di riferimento per chi cerca salumi, formaggi, conserve e specialità artigianali selezionate direttamente da piccoli produttori italiani. Bottega Pasolini non chiude e Ruggeri non la lascia: lo chef porterà avanti entrambi i progetti, dividendo il proprio lavoro tra il banco del mercato e la cucina di Ruvido. Due esperienze differenti, ma unite dalla stessa filosofia: partire dal prodotto, conoscerne la storia e rispettarlo, evitando sovrastrutture e inutili complicazioni.

Da Ruvido questa impostazione incontra una cucina senza fornelli, nata inizialmente come necessità e diventata nel tempo una precisa scelta stilistica. Un laboratorio nel quale tecnica, ricerca e creatività devono confrontarsi con elementi e con una materia prima che non può essere nascosta. I piatti, destinati a cambiare seguendo stagioni, disponibilità e selezioni dei produttori, sono pensati per dialogare con la carta dei vini e non per accompagnarla passivamente. La cantina conta circa 300 etichette artigianali provenienti dall’Italia e dall’Europa, con un’attenzione particolare a Friuli, Lazio, ma anche a Francia, Slovenia, Spagna e Germania. La mescita cambia frequentemente, privilegiando le piccole produzioni. Identità, appartenenza e talento: praticamente tutti gli ingredienti della carriera di Francesco Totti.