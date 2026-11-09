Bulletproof Coffee, il caffè amato da Llorente: dicono che faccia perdere peso e aumenti il QI

Il Bulletproof Coffee è la bevanda diventata popolare tra gli sportivi e gli appassionati di fitness. Ha conquistato anche Marcos Llorente, centrocampista dell'Atlético Madrid . Un'abitudine alimentare particolare, alla quale vengono attribuiti effetti sulla sazietà, sulla concentrazione e sul metabolismo. E, secondo alcuni, persino sul quoziente intellettivo. Ma quali sono i suoi reali benefici e perché se ne parla tanto?

Bulletproof Coffee, cos'è il caffè con burro e olio di cocco amato da Marcos Llorente

La cura dell'alimentazione è diventata una componente fondamentale nella preparazione degli atleti professionisti. Tra i calciatori più attenti al proprio benessere c'è Marcos Llorente, noto per la sua rigorosa routine quotidiana. Dall'esposizione alla luce naturale dell'alba alle scelte alimentari, il centrocampista spagnolo segue abitudini precise, tutte orientate al mantenimento della forma fisica. "Tutto questo lo faccio per la salute", ha spiegato parlando del proprio stile di vita. Tra le sue abitudini spicca il consumo del Bulletproof Coffee. Letteralmente "caffè antiproiettile", una bevanda che negli ultimi anni ha attirato l'attenzione del mondo del fitness. La ricetta è semplice ma decisamente insolita: una tazza di caffè alla quale vengono aggiunti burro, preferibilmente chiarificato, e olio di cocco oppure olio MCT, ricco di trigliceridi a catena media. Il risultato è una bevanda cremosa e particolarmente ricca di grassi, che può arrivare a contenere circa 400 calorie, a seconda delle quantità utilizzate. A renderla famosa è stato Dave Asprey, imprenditore statunitense della Silicon Valley, che ha sviluppato la ricetta dopo un viaggio in Tibet. Durante il soggiorno aveva assaggiato una bevanda tradizionale preparata con tè e burro di yak, rimanendo colpito dalla sensazione di energia e sazietà. Da quell'esperienza è nata una versione occidentale a base di caffè, diventata nel tempo un fenomeno internazionale, soprattutto tra gli appassionati di alimentazione chetogenica e digiuno intermittente.

Bulletproof Coffee, fa davvero dimagrire e aumenta la concentrazione?

Uno degli aspetti che hanno contribuito maggiormente alla diffusione del Bulletproof Coffee riguarda i suoi presunti effetti sul dimagrimento e sulle prestazioni cognitive. Secondo i suoi sostenitori, la combinazione di caffeina e grassi permetterebbe di mantenere elevati i livelli di energia, controllare l'appetito e favorire l'utilizzo dei grassi come fonte energetica. Il caffè contiene caffeina, una sostanza stimolante che può migliorare temporaneamente l'attenzione, la vigilanza e alcune prestazioni fisiche. L'olio MCT, invece, viene metabolizzato rapidamente dal fegato e può favorire la produzione di chetoni, molecole che l'organismo utilizza come fonte alternativa di energia. La presenza di grassi può inoltre contribuire a prolungare la sensazione di sazietà, un effetto particolarmente apprezzato da chi segue regimi alimentari a basso contenuto di carboidrati. Ma il Bulletproof Coffee fa davvero perdere peso? Non esistono prove scientifiche solide che dimostrino come questa bevanda, da sola, favorisca il dimagrimento. Per perdere peso rimane fondamentale il bilancio calorico complessivo: aggiungere burro e olio al caffè significa anche aumentarne sensibilmente le calorie. Ancora più controverse sono le affermazioni relative al quoziente intellettivo. Dave Asprey ha dichiarato di aver perso circa 45 chili e di aver migliorato il proprio QI di 20 punti attraverso una serie di interventi sullo stile di vita. Ovviamente si tratta di dichiarazioni personali che non dimostrano un effetto del Bulletproof Coffee sull'intelligenza. Anche i presunti benefici nella prevenzione di malattie cardiovascolari, diabete, tumori e Alzheimer non sono stati dimostrati per questa specifica bevanda.