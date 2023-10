Autunno: la guida per ricominciare

Dopo essersi rilassati durante le vacanze estive, sia per lo sportivo agonista che per quello amatoriale diventa importante riprendere l’attività fisica in palestra nella giusta maniera, ponendo attenzione a tutti quegli accorgimenti necessari per una corretta ripresa degli allenamenti: «La prima cosa da consigliare a chi desidera riprendere a fare sport in autunno al chiuso – sottolinea Alessandro Tarricone, Personal Trainer e professionista che da anni lavora nel fitness, nella riabilitazione e in ambito sportivo – è quella di fare un body check con un professionista (personal trainer) in modo da ricevere indicazioni sul proprio fabbisogno calorico, sull’ IMC e su altre variabili che è necessario conoscere prima di stilare percorsi di allenamento personalizzati.

Il momento del body check – aggiunge Tarricone, che è stato anche responsabile del recupero infortunati del Frosinone Calcio – prevede dei test (posturali, muscolari e antropometrici) che producono dati molto utili per conoscere le caratteristiche dello sportivo. Sulla base della raccolta di tutti questi dati, si può stilare poi un percorso personalizzato di attività e, dopo tre mesi, si valutano i primi risultati raggiunti».

In questi casi, per lo sportivo, può essere molto utile fare ricorso a delle applicazioni che lo seguano nella sua attività agonistica di tutti i giorni, aiutandolo a raggiungere i propri obiettivi di allenamento. Proprio per far fronte a queste esigenze, il dottor Alessandro Tarricone ha messo a disposizione di tutti gli sportivi una app che si chiama “We Want More”, che accompagna chi fa attività fisica verso il massimo benessere attraverso innovazione, allenamento, alimentazione e formazione: «All’interno di questa web app – chiarisce Tarricone – è possibile seguire dei percorsi personalizzati (nel campo sia dell’allenamento che della nutrizione) che, anche attraverso la consultazione di rubriche e video tutorial, aiuta lo sportivo a raggiungere i propri obiettivi». L’app, che sarà presto disponibile anche su iOS e Android, si arricchisce inoltre di blog e podcast e rappresenta uno strumento imprescindibile per chi desidera fare esercizi fisici sia in casa che in palestra. In “We Want More” è anche a disposizione degli utenti una sezione di e-commerce, sulla quale si può acquistare tutto l’occorrente per il fitness e l’attività fisica.

Per chi pratica lo sport in palestra diventa importante anche assumere degli integratori che possano supportare l’attività motoria. L’assunzione di integratori spesso aiuta a costruire un fisico migliore: attenzione però a non esagerare e a non iniziare un trattamento prima di aver consultato uno specialista: «Gli integratori, assunti nella giusta quantità e al momento giusto – sottolinea il personal trainer Alessandro Tarricone – hanno un ruolo chiave che è appunto quello di integrare la quantità di risorse nutritive (quindi proteine, grassi, minerali, vitamine e carboidrati) giornaliere che non sempre riusciamo o possiamo introdurre nel nostro organismo con la sola alimentazione».

A tal proposito, può essere utile assumere integratori come ad esempio quelli di Aperegina, che contengono miele, pappa reale e polline, adatti per reidratare il corpo e per conferire il giusto apporto di proteine: «Tali prodotti, tutti rigorosamente doping free – conclude Tarricone – vanno assunti nel pre e nel post allenamento e sono utili per consentire allo sportivo un recupero più rapido, a tutto vantaggio della performance».