Dimagrire con il pilates: cosa è il metodo Fat Burning e perché in estate è fondamentale FOTO

Arriva l'estate e la voglia di rimettersi in forma è più forte che mai. Chiaro che in un mese non si possono fare miracoli ma, per chi magari è già allenato o per chi vuole iniziare proprio ora, avere una marcia in più può aiutare. Come? Ne parliamo con Francesca Pace , titolare dell'Eagles Studio Pilates, a Roma, che ha brevettato il " Fat Burning" , cioè un modo più strong, in sintesi, di fare pilates quando si è a ridosso dell'estate o, magari, subito dopo le feste di Natale.

Che cosa è il fat burning?

"Il Fatburning Pilates Program®? è un metodo di allenamento, registrato e certificato Italia e Europa che permette di acquisire coscienza e consapevolezza del proprio corpo e delle infinite possibilità di ogni individuo. È strutturato in workout che abbracciano una filosofia straordinaria e innovativa caratterizzata da una miscela di lezioni/emozioni:-Pilates Matwork-Studio (Macchinari)-Yoga-Meditazione-Bum Barre-Bioenergetics Pilates. Questo mix permette diconsumare molte più calorie, tonificare i muscoli di braccia, cosce, addominali e glutei, modellare e armonizzare il proprio corpo raggiungendo il peso forma ideale, diverso per ognuno, sempre con consapevolezza abbracciando innovazione e unicità per un benessere “Inside/Out” .

Perché va fatto solo in alcuni periodi dell'anno e non sempre?

"Variare quanto più possibile la tipologia di allenamento è importante sia a livello fisico che mentale. Una nuova sfida o un nuovo obiettivo ci consentono di raggiungere con più facilità il risultato che ci siano preposti. Abbiamo notato che questo avviene soprattutto in determinati momenti dell’anno ad esempio prima di un periodo di festa o delle vacanze estive. Inserire questa tipologia di allenamento ci da la possibilità di vivere gli attimi di “stop” in totale leggerezza e con la consapevolezza di aver fatto di tutto per goderceli completamente".

Oltre all'alleanamento possiamo dire che è uno stile di vita?

"Sì! Unirsi a questo programma fa capire come controllare il peso grazie a dei consigli alimentari così da riconoscere i disagi legati ad alcuni stati d’animo quali: fame nervosa, stress, insonnia, mal di testa e altri sintomi che abbassano la nostra energia vitale. Il tutto inserito in una cornice quasi magica dove è possibile sentire il collegamento tra cielo e terra edove la qualità del tempo è la priorità"

Quali parti del corpo lavorano di più?

"Quando pratichi insieme queste discipline, acquisisci l’importanza del lavoro sinergico di tutte le parti del corpo così da rendere fluido, corretto ed efficace il movimento.Il corpo è una macchina perfetta, impariamo ad utilizzarla in modo funzionale ed efficace alla nostra vita quotidiana".

Cosa abbinare a livello alimentare per il massimo risultato?

"Ogni persona è a sé e ha un proprio percorso da seguire ma vengono dati alcuni consigli base di igiene alimentare gestibili da tutti. Come ad esempio: "Mangiare sempre quello che la stagione ha da offrire”.

Si può fare anche on line?

"Sì, noi abbiamo un canale YouTube privato, Eagles Studio Lab, con video lezioni online fruibili ovunque per chiunque sia iscritto. E' importante restare fedeli ai principi di Joseph Pilates, guardiamo al futuro spiegando le nostre ali verso il nuovo”.

Lei dice: "Il corpo è un tempio e come tale deve essere onorato ogni giorno".

"Non è che lo dico io, è che è esattamente così".

Il Metodo creato da Francesca Pace, certificato e registrato in italia ed Europa dal 2021 è una tipologia di allenamento che consente di acquisire conoscenza e consapevolezza del proprio corpo partendo dal concetto essenziale che variare e spaziare sia fondamentale per un benessere a 360°. Una vera e propria filosofia per tornare in forma in modo salutare, in equilibrio con il corpo che cambia e si evolve oltre le supposte potenzialità. RIVOLUZIONA-TI in 5 settimane è lo slogan per abbracciare il cambiamento.