Fitness in Italia, il training oggi: l'esercito dei Fanta-Guru

Il fitness e il cliente, scenario in continuo cambiamento. Parliamo del Fitness in Italia, della confusione teorica e pratica attorno al concetto di allenamento e lo facciamo con Luciano Paluzzi, Manager di PT Élite , Personal Training Studio a Grottaferrata che ha riscosso, dall’apertura a settembre 2021 ad oggi, un grandissimo successo. "L'allenamento fisico, oggi, non è più lo stesso e non potrebbe d’altronde esserlo, considerato il crescente fabbisogno nozionistico proprio di chi si allena. Aldilà dell’approccio che, come illustreremo più avanti, deve necessariamente contemplare le reali capacità di chi alleniamo, non è più ipotizzabile interagire con la propria utenza, specie all’interno di uno Studio Personal, senza fornire informazioni su quello che si sta facendo ed i motivi per cui lo si fa. Questo è l’aspetto primario da tenere in considerazione qualora ci si immetta nel mercato del Fitness nel ruolo di fornitori del servizio: è necessario essere consapevoli che il pubblico è diverso da quello di un tempo, è più esigente proprio perché, ad ogni click in rete, trova informazioni e consigli, più o meno attendibili. Questo lo disorienta e dalla perdita di senso di orientamento nasce l’esigenza di trovare concretezza ed affidabilità, ruolo cui tutti noi del settore, con senso di responsabilità, dobbiamo ambire ad assurgere, fattivamente".

Attenzione ai Fanta-Guru

"Parte della disinformazione attuale è determinata anche da operatori del settore che propongono grandi risultati a fronte di allenamenti con dispendio minimo (in termini temporali), propaganda che fa leva principalmente sulla pigrizia o lo scarso tempo a disposizione dell’utente, quello stesso profilo che magari passa mediamente 2h al giorno sui social, ma questo è un altro discorso. In assoluto direi che l’assioma è molto semplice = allenati poco e ottieni tanto! Ma quando parliamo di dimagrimento e di dispendio calorico l’argomento è serio e come tale va affrontato. Le capacità in questo senso, ovvero la capacità che ha un soggetto di spendere calorie durante una sessione di allenamento (dispendio calorico), dipendono direttamente da 3 fattori: peso corporeo, tempo a disposizione e soprattutto dal VO2Max dell’utente allenato, ovvero dalle sue capacità di consumo di ossigeno, parliamo di un dato misurabile con appositi test estremamente precisi e personalizzabili a seconda di chi ci troviamo davanti (dal principiante al soggetto allenato). È bene sapere che nel 90% dei casi i risultati di questi test sono scarsi, per usare un eufemismo, in soggetti giovani ed in teoria in piena salute, figuriamoci le capacità di consumo di ossigeno della nonna Pina di turno. Facciamo un esempio concreto: un runner di alto livello durante una competizione della durata di 10 km, corsa ad un’andatura infernale (più di 20 km orari), misurato con metabolimetro da campo (strumento che misura il reale consumo calorico durante l’attività fisica), brucia circa 500 Kcal in mezz’ora, facendo un’attività che sarebbe letale se riprodotta da un soggetto mediamente o scarsamente allenato. La domanda è: come fa nonna Pina anche solo ad avvicinarsi a quei valori nello stesso range temporale? Purtroppo c’è poco, anzi nulla da fare: chiunque desideri raggiungere risultati tangibili e duraturi, deve ‘mettere a budget’ una buona dose di pazienza, farcita da altrettanto impegno e sudore!".

L'ecosistema Fitness

"L’ecosistema attuale evidenzia palesemente come le informazioni nel fitness siano prima di tutto fuori controllo e secondariamente non regolate da un’authority che dovrebbe invece vigilare con grande attenzione. Poniamoci delle domande. Cosa succede quando un protocollo di allenamento assegnato è errato? Quali danni può comportare? ENORMI: ad esempio assegnare più serie da 30/40 ripetizioni ad una donna con profilo ginoide, piuttosto che portarle un beneficio, genera disastri in quanto, essendo un allenamento lattacido, produce una forte infiammazione dei tessuti, con effetti inimmaginabili, nel breve, medio e soprattutto lungo periodo. Quali criteri vengono seguiti dai colossi che somministrano schede automatiche a neofiti, assegnando movimenti proibitivi per soggetti decondizionati e/o senza capacità cognitive coordinative? Burpees, affondi, squat ed una miriade di altri movimenti vengono assegnati a soggetti decondizionati, i quali non hanno (perché non possono avere) i pattern motori idonei all’esecuzione di un determinato movimento. Quante discopatie, sciatalgie o chissà quale altro infortunio, innescato da questo atteggiamento irresponsabile, ha generato visite al pronto soccorso?"

Test condizionali pre-percorso

"Per evitare tutto questo è necessaria una pre-valutazione approfondita delle capacità fisico-condizionali e funzionali del soggetto; questa è necessaria per il conseguente ‘instradamento’ dell’utente verso il percorso adatto". Questa è la missione di PT Élite, quello che ci ha consentito di ritagliarci una fetta importante di utenza, molto soddisfatta del nostro servizio. Siamo un team di Specialist Trainer, Elav Center, con sede a Grottaferrata ed il nostro personale si concentra su specifici test preliminari inerenti quattro macro-aree che rappresentano, nella loro globalità, le capacità fitness del soggetto che alleniamo e sono: test aerobici/metabolici, neuromuscolari, tissutali (flessibilità/mobilità) e cognitivi/coordinativi (funzionali). Eseguire questi test iniziali non è banale, per questo nel nostro centro abbiamo 2 Top Certification Elav, ovvero Lorenzo Benedetti (Direttore Tecnico) e Gabriele de Pietto, che non solo radicano le proprie skills su anni di studio e docenza, ma anche su continui corsi e master di aggiornamento. "PT Élite pone l’aspetto estetico in secondo ordine rispetto a quello della salute, del benessere e della longevità. Lo screening iniziale, che va dai 60 ai 90 minuti, ci consente di mirare concretamente al benessere del soggetto allenato, l’aspetto estetico sarà una naturale conseguenza di questo approccio, lo è sempre. Il 90% degli iscritti in PT Elite, anche se in alcuni casi partiva da un buon livello estetico, ha denotato una marcata carenza in termini di capacità funzionali/motorie ed aerobiche metaboliche, i pilastri fondamentali alla base dell’allenamento e che mai, o quasi, vengono tenuti in considerazione all’atto dell’elaborazione di un programma di allenamento. Lo sviluppo di queste skills determina una vera e propria rivoluzione nel benessere psico-fisico del soggetto, proprio l’anti-aging radica le sue fondamenta sulle capacità metaboliche, così come qualsiasi disciplina sportiva, ma più in generale qualsiasi routine quotidiana, necessita di capacità cognitive/coordinative, che si sviluppano mediante l’allenamento funzionale. Quest’ultimo, protocollo di allenamento molto inflazionato e presente nei programmi di molte palestre, altro non è che circuit-training, presentato come Funzionale o Functional Training, ma che di questo non ha neanche un lontano requisito".

Il metodo di PT Élite - Le certificazioni

"All’atto dell’iscrizione si sostiene una prima Profilazione nella quale vengono eseguiti, come detto, specifici test di valutazione da cui scaturisce la prima vera e propria innovazione che PT Élite ha introdotto nel Personal Training: al termine della profilazione infatti, il cliente riceve un certificato in PDF, facilmente comprensibile, dove viene mostrato il dettaglio del proprio stato fitness, con una graduatoria (da scarso ad ottimo), di ciascun ambito testato. Dopo circa 90gg di allenamento viene eseguito il ‘Check dei miglioramenti’ e dunque una seconda profilazione, identica alla prima, da cui scaturisce il confronto dei dati analizzati ed una nuova certificazione. Questi dati a confronto forniscono indicazioni inequivocabili circa il cambiamento che l’iscritto sta conseguendo, sia in termini di composizione corporea che prestazionali. Ci serviamo di una strumentazione tecnica di ultima generazione, metabolimetro, adipometro, bioimpedenziometro e più in generale tutta la strumentazione utilizzata restituisce dati inoppugnabili circa l’incremento, in termini di skills, che il cliente sta conseguendo con noi". PT Élite è stata la prima a pensare di redigere un documento di sintesi, sia dello stato iniziale che dei progressi man mano conseguiti: "Questo perché - sottolinea Luciano Paluzzi, Club Manager di PT Élite - fin da subito abbiamo pensato che l’investimento fatto da un utente che sceglie un percorso con uno studio di Personal Training debba essere accompagnato da una documentazione in grado di certificare la spesa sostenuta".