Wellness style, il segreto di bellezza dei top manager diventa per tutti

Gli uomini e le donne in carriera possono mantenersi in forma? Massimo Alparone, docente accademico e trainer di chiara fama, ha studiato un percorso che possa tenere insieme l'attività professionale, condotta ad alto livello, e un fisico altrettanto competitivo: "L'esigenza -spiega- è ormai virale. A tal punto che ho deciso di creare, da imprenditore ed ex Mister Universo fitness, un metodo che ho chiamato Wellness style. Consiste in switch giornalieri tra allenamento, alimentazione e idratazione, che possano migliorare l’aspetto estetico, fisico e circolatorio ma anche salutistico. E questo perché le incongruenze, tra uno stile di vita sano e il lavoro, portano fatica, cattivo riposo e un sonno interrotto (succede molto spesso alle persone in questo periodo) determinando l'innalzamento del cortisolo che è l’ormone dello stress".

Quali sono gli allenamenti da eseguire con poco tempo a disposizione, cosa bisogna evitare e quali sono gli errori da non commettere sono dunque le domande alle quali Alparone intende dare risposta per mettere equilibrio nella vita, spesso complicata dai troppi impegni professionali e non solo: "Io lavoro -afferma Alparone- come un sarto. Preparo soluzioni che si adattino alle singole persone. Non esiste un protocollo unico ma proposte diverse che tengano conto del tempo a disposizione e del cosiddetto morfotipo, ovvero il tipo di costituzione corporea di un individuo. L'aspetto ormonale va, insomma, conosciuto a priori. Da qui, stilo alcuni programmi, come il lipo-redux che, in 45 minuti, si pone l'obiettivo di ridurre il grasso viscerale dell'uomo così come quello sottocutaneo che si concentra anche sulle cosce, sui glutei e sui fianchi. Oppure il tonic, che è un altro sistema anaerobico fondamentale per tonificare e rassodare alcuni punti del corpo come l'addome e i bicipiti. Fino al dimagrimento localizzato, che si chiama sport relaction, con il modellamento di alcune parti del proprio fisico".

Programmi che si possono svolgere in palestra o comodamente a casa, magari fra una riunione e un'altra: "Mens sana in corpore sano, dicevano i latini. Una saggezza -afferma ancora Alparone- che comporta un benessere complessivo e la possibilità di rallentare l'invecchiamento. Un percorso che ho chiamato anti-aging, abbassa il cortisolo e quindi la sarcopenia, la perdita di muscoli, ma, nello stesso tempo, combatte l'osteoporosi, un problema che riguarda in particolare le donne. Si tratta di un programma per gli over e le over 50 con poco tempo a disposizione e, più in generale, il tutto si adatta alla singola persona. Si tratta di un aspetto molto importante perché oggi le offerte low-cost delle palestre lasciano libero arbitrio nell'allenamento. Un fai da te che spesso non porta risultati e che è incompatibile con chi ha una carriera importante o deve portare avanti un'attività stressante, professionale o familiare".

Il percorso di Alparone, che gestisce due Luxury Wellness club, uno in Versilia e l'altro a Lugano, prevede anche lo studio di un'alimentazione adeguata che sappia intrecciarsi con gli allenamenti: "Nei miei programmi -sottolinea- ho creato dei sistemi di allenamenti smart, fruibili anche online e, soprattutto, grazie a delle consulenze personali. Dalla Pandemia in poi, per fortuna, le persone hanno imparato a utilizzare le piattaforme online per trovare contenuti di loro interesse. Scaricano video oppure usufruiscono di consulenze in modalità video conferenza”.



L’alimentazione, poi, secondo Alparone, è un tassello fondamentale. “Nei percorsi di Wellness style, insegno cosa mangiare a colazione, pranzo o cena. Oltretutto i momenti ‘legati’ al post pasto sono ideali per l’allenamento. Una determinata camminata di dieci minuti dopo un pranzo, ad esempio, abbassa la glicemia che è il vero problema dell'era moderna. Propongo insomma un progetto 4.0 che difficilmente potrà essere sopperito dall’Intelligenza artificiale, in quanto ogni persona ha una sua storia, ha una sua morfostoria. Ognuno di noi ha una propria mappatura metabolica e -conclude Alparone- ho il compito di valutarla per poi assegnare il programma personalizzato da seguire per vivere in modo sano, con un fisico ‘perfetto’ dentro e fuori”.