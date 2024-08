Yoga e Counseling, 21 settimane per ritrovarsi e cambiare vita

Ventuno settimane per dare un nuovo corso alla propria vita. Come? Unendo counseling e yoga , due strumenti che si coadiuvano, lavorando sul piano cognitivo da un lato e su quello corporeo ed emozionale dall’altro: "Da questo presupposto - spiega Giulia Sodo, fondatrice di Yoga Napoli- ne è nato un metodo che ho chiamato Yoga21. Si tratta di un percorso unico di trasformazione personale, nato da una ricerca approfondita e dall'aspirazione a capire me stessa. Questo metodo, che ho applicato prima di tutto nella mia vita, ha dimostrato la sua efficacia con tutte le donne che ho incontrato in questi anni. Al centro, vi è l’integrazione tra la filosofia esistenziale dello yoga e i principi del counseling, una sinergia che rende la strada di ognuno di noi trasformativa".

Yoga e counseling con Yoga21

Se una cosa la vuoi, una strada la trovi. Se una cosa non la vuoi, una scusa la trovi. Parte da un proverbio africano il primo dei tre passi di cui si compone il metodo: "In questa fase - chiarisce la Sodo- ci si pone delle domande alle quali si trovano alla fine risposte inaspettate che aprono le porte a una vera e propria rivoluzione personale, con la quale si trasforma il proprio modo di vedere il mondo, portando a scoprire una pace e una serenità del cuore mai conosciuta prima. Questo passaggio è dedicato a un profondo lavoro interiore per affinare la tua visione della vita, un processo che si svolge tramite la forza delle parole, l’adozione di nuovi modelli di pensiero e una riconsiderazione delle proprie idee e convinzioni".

I tre passi fondamentali di Yoga21

Con il secondo passo si viene a contatto con due concetti nuovi che aiutano a cambiare la propria visione sulla vita, migliorandola: ferita primaria e dinamiche: "Riconoscere la “Ferita Primaria” - afferma ancora la Sodo- vuol dire diventare consapevoli di ciò che ci guida interiormente in modo silenzioso e che possiamo intraprendere una vita piena e libera, costruendo relazioni sane e funzionali. Dopo aver compiuto questo passaggio, si è pronti per valutare le dinamiche che caratterizzano le nostre relazioni da una prospettiva rinnovata. Mettendo in pratica queste nuove competenze, si noterà immediatamente che le interazioni di ognuno di noi diventano più armoniose e più semplici, quasi come se si avesse finalmente una bussola per orientarsi nel labirinto delle relazioni umane".

Riportare se stessi al centro di tutto

Il terzo passo permette di riportare se stessi al centro per realizzare tutto ciò che si desideri nella vita, utilizzando l’equazione della riuscita assoluta: "L’equazione -sottolinea la fondatrice del metodo Yoga21- non è una formula magica né una trovata di marketing all’americana, ma la constatazione delle caratteristiche e delle qualità che sono necessarie per vedere realizzati i desideri. Con un ricco bagaglio di strumenti, esperienze e una connessione profonda con se stessi, si possono realizzare i propri sogni. In questa fase, si lavora in particolare sull’individuare paure, credenze limitanti o voci del passato che ostacolano il successo. L'equazione svela le qualità da assegnare ai desideri per renderli raggiungibili". Sono quindi molte le ragioni – ne è convinta la sua ideatrice - per intraprendere questo percorso di sviluppo e crescita personale. “A differenza di un comune corso di yoga classico che si concentra sulla parte fisica e, in alcuni casi, su quella spirituale – ribadisce la Sodo - si va ad abbracciare anche la parte mentale. A differenza di un corso di sviluppo personale occidentale che si concentra esclusivamente sulla parte mentale, qui si lavora molto sulle emozioni, sul corpo e sulla respirazione che sono la chiave del cambiamento”.

L'importanza della famiglia di origine

Ma per la Sodo, nel processo di trasformazione e rinnovamento, anche la famiglia di origine gioca un ruolo fondamentale. "È qui – afferma - che si sono create le problematiche relazionali che le persone si trascinano dietro anche nella vita adulta, ripercuotendosi nelle relazioni con i figli, con il partner o nel lavoro. Comprendere e risolvere queste dinamiche (e questo è possibile farlo sia che i genitori siano ancora in vita sia che non ci siano più), dà vita a un profondo e duraturo cambiamento che investe tutte le tue relazioni”. 21 settimane per ritrovare il proprio centro e abbandonare le false credenze che siano gli altri a dover cambiare. 147 giorni per eliminare i rapporti conflittuali e smettere di credere che nulla possa cambiare.

Il libro Yoga Quantico

Trasformazione, rinnovamento personale e crescita personale che sono anche diventate un libro. In "Yoga Quantico" GDL Edizioni, la Sodo dà un’ulteriore opportunità per nutrire la propria anima e scoprire il significato più profondo della propria esistenza, attraverso la prospettiva filosofica comune allo yoga e alla fisica quantistica. Una strada per la trasformazione interiore che si concretizza in atti di volontà, attraverso esercizi pratici, nuove abitudini e meditazioni guidate.