ANIF lancia BeActive Day 2025, l’evento che promuove la cultura del movimento = benessere

La campagna giusta nel posto giusto. In occasione della fiera RiminiWellness 2025, ANIF Eurowellness ha dato ufficialmente il via alla campagna italiana del BeActive Day 2025, l’iniziativa europea che punta a combattere la sedentarietà e a promuovere la cultura del movimento per tutti. L’evento, organizzato in collaborazione con StreetWorkout, ha coinvolto circa 100 partecipanti di tutte le età in una camminata dinamica e coinvolgente. Un walking dinamico tra sport, musica e inclusione per lanciare lanciare un messaggio potente: muoversi è l’inizio del benessere per tutti. I partecipanti, muniti di cuffie wireless, hanno preso parte a una sessione di walking dinamico guidata da trainer esperti che hanno unito esercizi leggeri, musica motivante e messaggi positivi. Una maniera diversa di tre movimento che dimostra come fare attività fisica può essere semplice, divertente e accessibile a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di preparazione.

L’educazione al benessere attivo si fonda proprio sulla campagna BeActive Day, una giornata istituita da EuropeActive, la rete europea che riunisce associazioni nazionali e operatori del settore fitness e wellness. Ogni anno, il 23 settembre, questa iniziativa prende vita in tutti i Paesi aderenti con l’obiettivo di 1) promuovere la pratica dell’attività fisica regolare; 2) contrastare la crescente sedentarietà; 3) ridurre i rischi legati a obesità, diabete e malattie croniche; 4) diffondere una cultura del benessere inclusiva

La campagna si articola attraverso eventi sportivi, flash mob, convegni, azioni social e iniziative territoriali che coinvolgono scuole, palestre, comuni e associazioni. Perché muoversi è essenziale (e urgente). Secondo i dati più recenti, l’Italia - come gran parte dell’Europa - affronta una vera emergenza sedentarietà. Una persona su tre non svolge sufficiente attività fisica, con conseguenze gravi per la salute pubblica: aumento delle patologie cardiovascolari, del diabete di tipo 2 e dell’obesità. Il BeActive Day non è solo una giornata simbolica, ma un’occasione concreta per instillare nuove abitudini sane nei cittadini, a partire dai contesti più quotidiani: il parco sotto casa, la scuola, la palestra di quartiere.

ANIF Eurowellness, in qualità di partner italiano di EuropeActive, si impegna attivamente nel promuovere il BeActive Day sul territorio nazionale, a cominciare dall’evento di RiminiWellness, ANIF punta a dare un volto umano e coinvolgente alla campagna, coinvolgendo operatori del settore, istituzioni, famiglie e cittadini comuni. Il prossimo appuntamento è fissato al 23 settembre, all’interno della Settimana Europea dello Sport (23–30 settembre). Numerose attività gratuite saranno organizzate in tutta Italia: camminate di gruppo, eventi in palestra, attività inclusive per persone con patologie croniche, e molto altro. Un’intera giornata per scoprire quanto sia facile e bello essere attivi.