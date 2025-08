Solleva 144 chili con un solo dito, dalla Cina con furore

I dettagli dell'impresa

Come ci è riuscito? In pratica ha collegato un moschettone a un bilanciere caricato con sei dischi - quattro da 25 kg e due da 20 kg - e ha avvolto solo il dito medio della mano sinistra intorno al moschettone. Dopo essersi posizionato come per uno stacco tradizionale, ha tirato da terra il carico, lottando contro lo sbilanciamento del peso, fino a portarlo in posizione eretta e poi accompagnarlo a terra con controllo. Secondo il Guinness World Records, l’intero sollevamento ha richiesto quasi 10 secondi. Questo non è il primo record estremo per Liu Weiqiang. Due anni fa ha collezionato ben otto titoli Guinness, tra cui: trazione zavorrata più pesante (109,2 kg), dips più pesanti (154,2 kg), e muscle-up agli anelli con maggiore carico (44,2 kg aggiuntivi).

Chi è Liu Weiqiang

Liu Weiqiang ha 29 anni e viene da Zhangjiakou, nella provincia di Hebei. Ha intrapreso il suo percorso di fitness durante le scuole medie per migliorare la sua forma fisica. Da qualche tempo condivide sui social i video dei suoi allenamenti, fornendo anche consigli a chi vuole cambiare il proprio aspetto con sudore e tenacia.