I due sport che aiutano a raggiungere i 100 anni  

Raggiungere il centenario non è solo una questione di genetica. Lo stile di vita influisce molto sull'aspettativa di vita. Una corretta alimentazione, l'esercizio fisico, tanto riposo e relazioni sociali curate sono i pilastri fondamentali per raggiungere i 100 anni. L'esercizio fisico è uno dei fattori chiave della longevità , poiché favorisce il benessere e protegge da diverse malattie. Ad assicurarlo anche Dan Buettner, ricercatore del National Geographic, uno dei massimi esperti mondiale di longevità e noto per i suoi studi sulle Blue Zones , le regioni della Terra con il più alto numero di centenari. Lo sport aiuta a ridurre il rischio di malattie croniche come il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro, che sono tra le principali cause di mortalità a livello globale, e la prevenzione attraverso l'esercizio fisico contribuisce in modo decisivo ad aumentare la longevità.

Fare sport allunga la vita

L'esercizio fisico promuove anche una buona salute metabolica e migliora la funzionalità del sistema immunitario. In più aiuta l'organismo a regolare più efficacemente i livelli di glucosio e la pressione sanguigna e favorisce anche l'equilibrio lipidico nel sangue. Questi effetti limitano lo sviluppo di malattie progressive e degenerative, che hanno un impatto diretto sulla durata e sulla qualità della vita. Oltre ai benefici fisici, fare regolarmente sport ha un impatto positivo sulla salute mentale e sul benessere emotivo. Le persone attive mostrano tassi più bassi di depressione, ansia e declino cognitivo in età avanzata. L'esercizio fisico regolare protegge le funzioni cerebrali e aiuta a mantenere l'indipendenza in età avanzata, due fattori che, insieme a un minor rischio di malattie gravi, spiegano perché l'attività fisica contribuisce ad aumentare la longevità.

Quali sport aiutano a vivere fino a 100 anni

Tra tutti gli sport e le molteplici attività fisiche, ce ne sarebbero due - secondo l'esperto di longevità - che hanno il potenziale per aumentare l'aspettativa di vita. Il primo è uno sport con racchetta, ma non è il tennis o il badminton, bensì il pickleball. "Le persone che vivono più a lungo tendono a giocare a tennis, badminton e, oserei dire il migliore di tutti, il pickleball", ha detto Buettner. Questo sport combina elementi di tennis, padel tennis, badminton e ping-pong e ha una forte componente sociale."Giocare a pickleball non offre solo i benefici dell'attività fisica, ma anche quelli della socializzazione", ha chiarito l'esperto. L'altro sport per raggiungere i 100 anni è il golf: combina l'attività cardiovascolare con la forza e la flessibilità, poiché questo sport prevede di camminare per 7-10 chilometri. Inoltre stimola anche il cervello, poiché richiede concentrazione e pianificazione. Diversi studi hanno dimostrato che la stimolazione cerebrale previene il declino cognitivo, mentre il contatto con la natura riduce lo stress e migliora l'umore.