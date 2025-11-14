La regina Camilla rivela l'attività fisica che la mantiene agile a 78 anni  

Passano gli anni ma la regina Camilla è più in forma che mai. Agile nonostante i suoi 78 anni. E tutto questo è dovuto a una certa abitudine della moglie di re Carlo al fitness. Durante un ricevimento con personale, ballerini e sostenitori per celebrare il 75° anniversario dell'English National Ballet a Buckingham Palace il 12 novembre, Camilla ha rivelato di apprezzare molto la danza classica . Dopo aver ricevuto in regalo un paio di scarpette da punta, ha scherzato: "Le metterò in pratica e farò ingelosire tutte le altre. Grazie". All'evento era presente anche Angela Rippon, la presentatrice televisiva britannica che ha gareggiato a Strictly Come Dancing, la versione oltremanica del nostro Ballando con le Stelle, nel 2023.

La passione della regina Camilla per il balletto

Dopo aver parlato con Camilla al ricevimento, Angela ha spifferato: "L'ho convinta a diventare una Silver Swan e lei prende molto sul serio le lezioni perché stavamo parlando di come la danza sia davvero un modo fantastico per mettersi in forma e mantenersi in forma". Camilla frequenta dunque corsi di danza classica per anziani chiamati "Silver Swans", un'iniziativa della Royal Academy of Dance. La regina non è l'unica royal ad avere una passione per il balletto. Anche la figlia di Kate Middleton e William, la principessa Charlotte, 10 anni, è un'appassionata ballerina, come ha confidato sua madre qualche tempo fa.

Benefici del balletto per le donne over 70

Come riporta Hello!, secondo la personal trainer Nicole Chapman, il balletto è un ottimo esercizio per le donne over 70 e può trarne beneficio anche chi non l'ha mai praticato prima. "Potreste non aver mai messo piede in una scuola di danza o posseduto un paio di scarpette da ballo, ma i fondamenti del balletto (stabilità del core, mobilità, flessibilità e forza) sono inestimabili", ha assicurato. "Questo vale per tutta la vita, ma diventa ancora più importante con l'avanzare dell'età. Questi elementi aiutano a migliorare l'equilibrio, la coordinazione e la postura, tutti fattori chiave nel ridurre il rischio di cadute e nel mantenere ossa e articolazioni forti e sane", ha aggiunto.