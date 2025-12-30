Allenati per vivere più a lungo: i 5 esercizi per la longevità che funzionano davvero  

L'aumento dell'aspettativa di vita ci porta a desiderare di vivere più a lungo, ma anche di vivere meglio. E questo implica una buona salute. Ma qual è la ricetta per la longevità? Come ha sottolineato lo scrittore ed esperto di longevità Dan Buettner nel suo libro La dieta delle Zone Blu, l'attività fisica è fondamentale per la longevità. Buettner assicura che se non si ama la palestra, non è obbligatorio andarci, ma è necessario trovare un'attività fisica che piaccia e continuare a praticarla. Borja Maldonado, esperto di fitness, ha svelato al portale spagnolo Woman che "la chiave è la combinazione di forza, esercizio aerobico, mobilità ed equilibrio". E ha consigliato cinque esercizi per raggiungere una lunga vita.