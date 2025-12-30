Corriere dello Sport.it
Allenati per vivere più a lungo: i 5 esercizi per la longevità che funzionano davvero  © Vitaly Gariev/Unsplash

Allenati per vivere più a lungo: i 5 esercizi per la longevità che funzionano davvero  

La longevità si raggiunge anche grazie alla palestra, con esercizi che rafforzano il corpo, proteggono le articolazioni e mantengono l'energia con il passare degli anni
2 min

L'aumento dell'aspettativa di vita ci porta a desiderare di vivere più a lungo, ma anche di vivere meglio. E questo implica una buona salute. Ma qual è la ricetta per la longevità? Come ha sottolineato lo scrittore ed esperto di longevità Dan Buettner nel suo libro La dieta delle Zone Blu, l'attività fisica è fondamentale per la longevità. Buettner assicura che se non si ama la palestra, non è obbligatorio andarci, ma è necessario trovare un'attività fisica che piaccia e continuare a praticarla. Borja Maldonado, esperto di fitness, ha svelato al portale spagnolo Woman che "la chiave è la combinazione di forza, esercizio aerobico, mobilità ed equilibrio". E ha consigliato cinque esercizi per raggiungere una lunga vita.

Vantaggi della combinazione di esercizi di forza, mobilità, equilibrio ed esercizi cardio

  • Prevenzione delle cadute
  • Miglioramento della salute cardiovascolare
  • Mantenimento della massa muscolare e ossea
  • Funzione cognitiva migliorata
  • Maggiore indipendenza

Cinque esercizi che aumentano la longevità

1. Sedersi e alzarsi da una sedia. Questo è un esercizio funzionale che rafforza gambe e glutei, migliora l'equilibrio e l'indipendenza e previene le cadute.
2. Camminare a passo svelto o nuotare. Sebbene entrambi siano ottimi esercizi cardiovascolari, il nuoto rafforza anche i muscoli senza mettere a rischio le articolazioni.
3. Esercizi di equilibrio. Dalla camminata sui talloni o sulle punte a esercizi più complessi come il plank, che consiste nell'estendere il busto e la gamba all'indietro come se fosse una tavola.
4. Rematori con elastici o carrucole. Noti anche come esercizi di trazione alla schiena, questi esercizi allenano i muscoli gran dorsale, trapezio e romboide.
5. Mobilità di fianchi e colonna vertebrale. Ad esempio, eseguire il ponte per i glutei o ruotare le ginocchia da sdraiati, muovendo fianchi e schiena in modo coordinato.

