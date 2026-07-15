Allenamenti da mezzora in vacanza e longevità dei muscoli: i consigli di Maria Sole Barbieri
Maria Sole Barbieri giocava a tennis. Poi ha messo su un'azienda da tre milioni con centinaia di migliaia di follower. Come ha fatto: semplice, ha capito dove stesse andando il mondo dell'allenamento. Lo ha fatto prima di altri, meglio di altri. Ha iniziato a costruire competenze solide n
Cosa rende il suo “metodo” così apprezzato?
"Il mio metodo piace perché non è una collezione di esercizi casuale, ma una struttura definita che forma una vera e propria metodologia: ogni scelta (volume, intensità, sequenza) ha un razionale fisiologico chiaro che spiego alle mie clienti, invece di chiedere loro di fidarsi senza capire perché. Costruisco i programmi partendo da tre pilastri: efficienza (massimo risultato con il minimo tempo necessario), protezione dei tessuti (articolazioni, pavimento pelvico, colonna) e sostenibilità nel contesto reale di vita, soprattutto per chi ha famiglia e un lavoro impegnativo. Un’altra cosa che viene percepita positivamente è l’uso di metriche oggettive: non solo “come ti vedi”, ma carichi, RPE, trend di performance, qualità del sonno, markers di recupero; questo sposta il focus dal culto dell’estetica alla gestione del corpo come sistema biologico complesso. Infine, è molto apprezzata l’integrazione tra forza, educazione alimentare e mindset: alleno la persona a usare il muscolo come organo endocrino, la dieta come strumento di regolazione metabolica, e la testa per costruire abitudini, non ossessioni".
Siamo in tema di vacanze: qualche tips per gli allenamenti a corpo libero?
"In vacanza il mio obiettivo non è “migliorare”, ma mantenere segnali chiari al sistema nervoso e muscolare: gli dico non siamo in pensione, siamo in deload. La formula che consiglio è: 40 minuti, minimo 2 volte a settimana, full body a corpo libero con movimenti fondamentali (spinta, tirata, squat/hip hinge, core), usando il tempo sotto tensione (il tempo impiegato per terminare la ripetizione) per compensare il minor carico dato che non è possibile portarsi dietro pesi e attrezzatura ingombrante".
Un esempio pratico?
"Squat a corpo libero o affondi in camminata. Push‑up (da ginocchia, standard o inclinati su appoggio). Ponte glutei / hip thrust su letto o asciugamano. Plank + side plank. Circuito da 30–40” lavoro / 20” recupero, per 2–3 giri. Suggerisco di allenarsi al mattino prima di colazione: abbassi il carico glicemico della giornata, sfrutti il fresco e ti togli il “peso mentale” dell’allenamento, lasciando il resto del tempo alla vacanza".
Magro è bello e sano”: è davvero così?
“Magro” è una categoria estetica, non un indicatore clinico: la letteratura parla di composizione corporea, non di magrezza. Posso essere magro e metabolicamente compromesso, o avere più massa muscolare e un profilo di rischio molto più basso. Il punto chiave non è il peso, ma il rapporto tra massa grassa, massa magra, distribuzione del grasso (viscerale vs sottocutaneo) e fitness cardiorespiratorio: se hai tanta massa muscolare e poco grasso allora si, magro è bello e sicuramente sano".
Quali muscoli allenare per la longevità? E cosa significa davvero “longevità”?
Quando parlo di muscoli per la longevità, penso in termini di funzioni, non di singoli “pezzi”: estensori di anca e ginocchio (glutei e quadricipiti), muscoli posturali della schiena, stabilizzatori del core e presa (avambracci, mano). Sono quelli che ti permettono di alzarti, camminare, portare pesi, non cadere. La ricerca su forza muscolare e mortalità usa spesso indicatori come la forza di presa e la capacità di alzarsi da una sedia; più sono buoni, più scende il rischio di morte nei successivi anni, indipendentemente dal peso corporeo. Longevità, per me, non è “vivere tanto”, ma vivere a lungo con bassa disabilità: riuscire a salire le scale, viaggiare, giocare con i nipoti senza che ogni gesto quotidiano diventi un micro trauma.Per questo le mie priorità in programmazione sono: catena posteriore (glutei, ischiocrurali, erettori spinali) per postura e protezione della colonna. Arti inferiori per autonomia di movimento. Spalle e presa per capacità di sollevare e gestire carichi, anche legati alla vita domestica".
Sempre perché siamo in tema di vacanze: senza una sana alimentazione, allenarsi serve?
"Allenarsi “serve” sempre: muscolo, sistema nervoso, densità ossea, sensibilità insulinica traggono benefici dall’attività fisica anche con una dieta non ottimale. Quello che cambia è il risultato: con un’alimentazione caotica, l’allenamento diventa più un “contenimento danni” che un vero investimento; riduci il rischio di alcune patologie, mantieni un po’di performance ma i risultati estetici non si vedranno".