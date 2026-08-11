Allenarsi e meditare in vacanza, così cambia il concetto di wellness: "Ecco come cerca l'equilibrio"

Riposarsi sì, ma il concetto di vacanza intesa solo come riposo totale appare superato. Che sia mare o montagna, che sia nave o villaggio, oggi si cerca di coniugare sempre di più l'allenamento con la vacanza. È un trend in enorme crescita, le ricerche sul web rispetto a tre anni fa sono aumentate del 70%: "La domanda di esperienze dedicate al benessere mentale è in costante crescita. Le persone cercano occasioni per rallentare, disconnettersi dagli stimoli quotidiani e ritrovare concentrazione ed equilibrio", ammette Giuseppe Carino , Responsabile della gestione operativa delle navi e dello sviluppo prodotto di Costa Crociere. Ne parliamo con lui perché tra le esperienze più ricercate dagli italiani (+66%) ci sono proprio quelle legate alle navi e a una riconnessione profonda con la natuta.

Un benessere, quindi, fisico e mentale. "Oggi il concetto di benessere è cambiato - spiega Carino -. Non significa più fermarsi, ma trovare equilibrio all'interno di una vacanza ricca di esperienze. In crociera con Costa, questo equilibrio si realizza in modo naturale: nell'arco della stessa giornata è possibile alternare esperienze a terra, attività sportive, spettacoli e momenti di scoperta, senza rinunciare a spazi dedicati al proprio benessere e al recupero delle energie, come quelli offerti dalle Solemio SPA a bordo, sviluppate in collaborazione con il partner internazionale OneSpaWorld. Osserviamo sempre più ospiti che non cercano semplicemente relax, ma un benessere che li aiuti a vivere meglio il viaggio. Dopo una giornata intensa, un massaggio, un percorso termale o un trattamento viso diventano un modo per recuperare energie e ripartire con ancora più vitalità. Un aspetto altrettanto importante è l'accessibilità: oggi il benessere non richiede necessariamente molto tempo a disposizione. Accanto ai percorsi più completi, ci sono anche trattamenti e servizi express che consentono di ritagliarsi un momento di cura di sé in pochi minuti, integrandolo facilmente nel programma della giornata. In cosa consiste la meditazione a bordo? "Le persone cercano occasioni per rallentare, disconnettersi dagli stimoli quotidiani e ritrovare concentrazione ed equilibrio. Il contesto della navigazione - spiega ancora Giuseppe Carino - amplifica naturalmente questa esigenza: la vista del mare, il ritmo del viaggio e l'assenza delle distrazioni abituali favoriscono una sensazione di benessere immediata. Per questo a bordo ci sono attività come meditazione guidata, esercizi di respirazione e percorsi multisensoriali, pensati per aiutare gli ospiti a ritagliarsi momenti di qualità durante la vacanza. In linea con la tipologia di viaggio e per valorizzare al meglio lo scenario unico dei fiordi norvegesi, ad esempio, abbiamo arricchito l’itinerario con la Sea Destination "Friluftsliv Meditation" per far vivere agli ospiti un'esperienza immersiva che trasforma il mare stesso in uno spazio di riconnessione, benessere e contatto con la natura. Non si tratta soltanto di relax, ma di un modo per ricaricarsi e vivere con maggiore consapevolezza l'intera esperienza di viaggio".

Allenarsi in vacanza, perché aumenta la richiesta di spazi e personale

Tra le attività più richieste quelle di allenamento in palestra o con un personal trainer: "Oggi gli ospiti desiderano continuare a prendersi cura di sé anche durante le vacanze, senza rinunciare alle proprie abitudini di benessere. La richiesta non riguarda soltanto la palestra, ma un'offerta completa che comprenda allenamento, recupero e cura di sé. Cresce l'interesse per personal trainer, attività come yoga e pilates, ma anche per percorsi che integrano fitness e benessere. Dopo l'allenamento, molti ospiti scelgono infatti trattamenti dedicati al recupero muscolare o servizi beauty rapidi che consentono di sentirsi e presentarsi al meglio in ogni momento della vacanza. La tendenza più evidente è proprio questa: il benessere non viene più vissuto come un momento separato, ma come parte integrante dell'esperienza di viaggio". Il modo migliore, quindi, per tornare a cara riposati ma anche nella miglior forma possibile.