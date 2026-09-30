Per i runner arriva un nuovo sistema di velocità per il giorno della gara

Il giorno della gara richiede qualcosa di diverso da ogni runner. Un secondo che cambia la storia. Un record personale. Una prima linea di partenza. Proprio come il percorso di ogni runner è diverso, lo sono anche le sue esigenze nel giorno della gara. Ecco perché Nike presenta un nuovo sistema di velocità per il giorno della gara basato su una semplice convinzione: l’innovazione per il giorno della gara dovrebbe aiutare i runner a perseguire i propri obiettivi, non ad adattarsi a un’unica definizione di prestazione. Anziché organizzare le scarpe da gara secondo una gerarchia, Nike ha progettato la propria linea per il giorno della gara come una scelta. Ogni scarpa ha uno scopo ben preciso, per aiutare i runner a trovare un’esperienza di gara in linea con le loro ambizioni, la loro esperienza e le loro preferenze.

Insieme, Apex, Alphafly 4 e Swooshfly creano l’offerta Nike più completa di sempre per il giorno della gara, offrendo ai runner più modi per attingere alle conoscenze e all’innovazione accumulate dal marchio nel corso di decenni di esperienza con gli atleti. Questo sistema completa la linea di scarpe da corsa su strada di Nike con innovazioni pensate per qualsiasi giorno di gara.

Nike Apex ridefinisce i limiti dell’innovazione nelle gare, offrendo la velocità Nike più avanzata per gli atleti che cercano di superare i limiti nella maratona.

Nike Alphafly 4 offre velocità a tutti, coniugando reattività, comfort, stabilità ed efficienza sulle lunghe distanze.

Nike Swooshfly apre la strada al giorno della gara, offrendo ai runner tutto ciò che serve per correre con determinazione, comfort e fiducia.

Questo sistema di velocità si basa sulla convinzione fondamentale di Nike secondo cui la velocità del giorno della gara dovrebbe essere alla portata di tutti i runner. Ogni scarpa nasce dallo stesso punto di partenza: un problema riscontrato da un runner, studiato nel Nike Sport Research Lab, risolto attraverso lo sviluppo del prodotto e verificato tramite test sugli atleti prima ancora di arrivare alla linea di partenza.

“Il giorno della gara è uno dei momenti più significativi nel percorso di un runner, ma quel momento assume un significato diverso per ognuno”, afferma Bret Schoolmeester, VP, Nike Running Footwear. “Con Apex, Alphafly 4 e Swooshfly, abbiamo creato un sistema che aiuta i runner a scegliere l’esperienza che desiderano vivere il giorno della gara, che si tratti di trovare la fiducia necessaria per presentarsi alla linea di partenza per la prima volta o di lottare per ogni secondo possibile alla ricerca di una prestazione straordinaria”.

Il vantaggio di Nike deriva da decenni di innovazione nel mondo delle gare plasmate dagli atleti. Dalle prime scarpe chiodate realizzate a mano dal cofondatore Bill Bowerman alle originali super scarpe che hanno ridefinito il mondo delle gare più di un decennio fa, Nike ha costantemente portato avanti l’innovazione nella corsa per oltre 50 anni. Oggi, quell’impegno continua attraverso un sistema per il giorno della gara costruito attorno alle intuizioni degli atleti, alla ricerca scientifica e a tecnologie rivoluzionarie progettate per migliorare l’economia di corsa e aiutare i runner a raggiungere nuovi livelli di prestazione.

L’attuale sistema di velocità di Nike combina soluzioni Air Zoom esclusive, schiume avanzate e piastre tecniche pensate per offrire soluzioni specifiche per diversi tipi di runner, obiettivi ed esperienze di gara. Il tutto è racchiuso in una struttura semplice e intuitiva che risponde alle esigenze più urgenti in termini di comfort, affidabilità, efficienza e velocità per gli atleti che si stanno allenando per la loro prima gara, per quella più veloce o per quella più lunga.



In cosa consiste il sistema di velocità per il giorno della gara di Nike?

Il sistema di velocità per il giorno della gara di Nike è una linea di scarpe che offre ai runner un modo chiaro per scegliere le scarpe più adatte ai propri obiettivi, alla distanza da percorrere e al proprio livello di esperienza.

Quali scarpe sono incluse?

Il sistema di velocità per il giorno della gara di Nike comprende i modelli Apex, Alphafly 4 e Swooshfly. Ogni modello ha uno scopo ben preciso, creando una linea di innovazioni complementari che rendono il giorno della gara più alla portata, più personale e più intenso.

Come fanno i runner a scegliere la scarpa più adatta a loro?

Nike ha progettato un sistema di velocità per il giorno della gara con l’obiettivo di offrire ai runner una scelta, non una gerarchia. Apex è pensata per i runner che cercano di guadagnare ogni secondo possibile, Alphafly aiuta un numero maggiore di runner a sperimentare la velocità della maratona e Swooshfly è un invito a partecipare al giorno della gara.

Quando saranno disponibili le scarpe?

Alphafly 4 sarà lanciata a ottobre, seguita da Apex a gennaio 2027 e da Swooshfly a febbraio 2027. Ogni modello sarà disponibile su nike.com e presso alcuni rivenditori selezionati.