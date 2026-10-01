McFIT Italia con Zoe De Biasi e in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi ETS lancia un nuovo progetto  

FIT CHECK” è il risultato della rinnovata collaborazione tra McFIT Italia, la sua AI ambassador Zoe De Biasi e Fondazione Umberto Veronesi ETS, con l’obiettivo di promuovere una maggiore attenzione alla salute, al benessere e alla prevenzione, sostenendo al tempo stesso la ricerca scientifica sui tumori femminili.

Il progetto prevede un ciclo di 4 episodi della durata di 15-20 minuti ciascuno, disponibili gratuitamente a cadenza settimanale a partire dal 7 ottobre. La prima puntata, con ospite Giorgia Villa, sarà disponibile sul canale Instagram @zoedebiasi e su Spotify (“Fit Check by Zoe De Biasi”).

In ogni puntata, Zoe, la prima AI fitness ambassador in Italia, incontrerà un ospite d’eccezione per affrontare, attraverso esperienze e prospettive differenti, temi legati al benessere, al rapporto con il proprio corpo, allo sport, al movimento e alle scelte quotidiane consapevoli.

Tra le protagoniste di questa prima edizione, la ginnasta olimpica argento a Parigi 2024 Giorgia Villa, la pattinatrice bronzo a Milano Cortina 2026 Sara Conti, l’influencer e creator appassionata di viaggi Giulia Calcaterra e la dottoressa Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi ETS.

Le testimonianze delle ospiti offriranno punti di vista differenti sul rapporto con il benessere e con uno stile di vita consapevole. In particolare, l’episodio con la dottoressa Elena Dogliotti sarà dedicato ad approfondire, con un approccio scientifico, il ruolo degli stili di vita e delle buone pratiche nell’ambito della prevenzione.

Luca Torresan, Direttore Marketing di RSG Group Italia, ha dichiarato: “Con “FIT CHECK” vogliamo confermare il nostro impegno nei confronti della salute delle donne, utilizzando linguaggi e strumenti innovativi per sensibilizzare il pubblico femminile sull’importanza della prevenzione. Siamo orgogliosi di collaborare nuovamente con Fondazione Veronesi e di poter contare sul supporto della nostra AI ambassador Zoe per veicolare questo messaggio fondamentale.”

“Siamo felici di proseguire il percorso avviato con McFIT Italia, una collaborazione che negli anni ha saputo trasformare l’attenzione alla salute delle donne in occasioni concrete di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca scientifica. Con FIT CHECK rinnoviamo la collaborazione attraverso un linguaggio innovativo e vicino ai giovani, portando al centro un messaggio per noi fondamentale: la prevenzione passa anche dalle proprie scelte e dalle buone pratiche che adottiamo ogni giorno. Siamo particolarmente grati a McFIT per aver scelto ancora una volta di affiancare alla sensibilizzazione un sostegno concreto alla ricerca sui tumori femminili: perché diffondere la cultura della prevenzione e investire nella ricerca significa contribuire insieme a costruire un futuro in cui sempre più donne possano avere maggiori opportunità di cura” - dichiara Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

Oltre a informare e intrattenere, “FIT CHECK” si propone di generare un impatto concreto: per ogni ospite che interverrà nel podcast, McFIT Italia si impegna infatti a devolvere a Fondazione Veronesi l’equivalente del suo cachet, a sostegno della ricerca scientifica sui tumori che colpiscono le donne.

Inoltre, a partire dal mese di ottobre, ascoltatori e utenti avranno la possibilità di unirsi a questa iniziativa benefica effettuando una donazione a favore di Fondazione Veronesi attraverso la pagina dedicata al progetto: www.zoedebiasi.it/donaora

La pubblicazione degli episodi si inserisce nell’ambito della campagna di sensibilizzazione di Fondazione Veronesi per la prevenzione del tumore al seno. Contenuti extra e approfondimenti saranno inoltre condivisi sui profili Instagram di @zoedebiasi e @mcfit_it.

Con “FIT CHECK”, McFIT conferma la propria attenzione verso i temi della responsabilità sociale, in particolare quelli legati all’universo femminile. L’azienda continua così il percorso avviato nel 2025 con il “Tour Rosa”, rinnovando la partnership con Fondazione Veronesi in un progetto che unisce informazione, intrattenimento e impegno concreto per il benessere delle donne e per il sostegno alla ricerca scientifica.

Il progetto Zoe De Biasi nasce nel 2025 ed è sviluppato da ThinkingHat, Innovation Studio con base a Torino.