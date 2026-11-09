La regola dei 15 minuti di Mat Fraser, l'uomo più in forma del mondo: come allenarsi anche quando si ha poco tempo

Mat Fraser e la regola dei 15 minuti: il segreto per allenarsi quando si ha poco tempo

Cinque titoli consecutivi ai CrossFit Games, una carriera costruita sulla disciplina e una preparazione fisica fuori dal comune. Per anni Mat Fraser è stato il simbolo dell'allenamento estremo, capace di affrontare sessioni lunghissime e carichi di lavoro che avrebbero messo alla prova anche gli atleti più esperti. Oggi, però, il suo approccio all'attività fisica è profondamente cambiato. Non perché abbia perso la passione per lo sport, ma perché la vita gli ha imposto nuove priorità. Con due figlie piccole, il lavoro e gli impegni familiari, Fraser ha scoperto quanto possa essere complicato ritagliarsi del tempo per allenarsi. Una situazione che lo ha portato a rivedere alcune convinzioni del passato. "Quando gareggiavo, mi chiedevano spesso come trovassi il tempo per allenarmi, e io rispondevo: 'Se è qualcosa che desideri davvero, trovi il tempo'", ha raccontato. La paternità gli ha fatto cambiare prospettiva: "Poi ho iniziato a lavorare a tempo pieno e ho avuto dei figli, e ho pensato: 'Ah, ok, ora capisco tutti i nostri iscritti'". Da questa consapevolezza è nata quella che oggi viene definita la regola dei 15 minuti di Mat Fraser: nei giorni particolarmente impegnativi, dedicare almeno un quarto d'ora all'attività fisica, senza pretendere necessariamente di completare un allenamento lungo e intenso. "Il minimo indispensabile, se siamo sommersi di impegni tutto il giorno, è andare in palestra per 15 minuti di cardio", ha spiegato l'ex campione. Un metodo che punta soprattutto sulla continuità, trasformando anche pochi minuti di movimento in un'abitudine sostenibile.

Come funziona l'allenamento di 15 minuti di Mat Fraser

La forza della regola ideata da Fraser sta nella sua semplicità. Non servono programmi complicati, esercizi estremi o attrezzature particolarmente sofisticate. L'obiettivo è muoversi, anche quando il tempo a disposizione sembra insufficiente. L'ex campione suggerisce di utilizzare una cyclette ad aria oppure uno StairMaster, l'attrezzo che simula la salita delle scale. Il suo schema prevede 15 minuti complessivi di attività cardiovascolare, iniziando con una fase di riscaldamento. "I primi tre minuti sono il riscaldamento, poi basta sudare un po'", ha raccontato Fraser. Non ci sono protocolli particolarmente elaborati, né l'obbligo di raggiungere il massimo livello di fatica. Si tratta semplicemente di dedicare una breve parte della giornata al movimento, adattando l'intensità alle proprie capacità. Per chi è abituato a considerare efficace soltanto un allenamento di un'ora o più, questa filosofia rappresenta un cambiamento significativo. "Non deve essere per forza una sessione di allenamento di due ore. Non deve per forza essere una pozzanghera sul pavimento alla fine, e io che esco dalla palestra zoppicando per pensare: 'Oh, che buon allenamento'", ha spiegato. Il messaggio è chiaro: un allenamento non deve necessariamente lasciare esausti per essere utile. Anche sessioni brevi possono contribuire al benessere cardiovascolare, migliorare l'umore e aiutare a contrastare la sedentarietà. Naturalmente, 15 minuti non sostituiscono automaticamente un programma completo di attività fisica, ma rappresentano un punto di partenza concreto. La vera differenza, secondo Fraser, è nella capacità di trasformare il movimento in una consuetudine. "Una volta che diventa un'abitudine, è su quella che si costruisce", ha sottolineato.