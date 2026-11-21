Allenamento, alimentazione e riposo sono i tre pilastri del benessere. Ma in un contesto in cui le giornate sono sempre più intense, l'integrazione può rappresentare un supporto importante, non soltanto per chi pratica sport a livello professionistico. Dalla gestione dello stress al recupero muscolare, passando per le esigenze di chi lavora o studia, il mondo degli integratori sta cambiando e si rivolge a un pubblico sempre più ampio. Ne abbiamo parlato con Stefano Noschese , marketing manager di ESN, partner della Federazione Italiana Rugby. Dove? Allo stadio Ferraris di Genova, prima di Italia - Argentina.

L'integrazione è ormai entrata nella quotidianità di molte persone. Quanto è cambiato il modo di concepirla?

«Il punto di partenza deve essere sempre uno stile di vita sano. Allenamento, alimentazione e riposo sono i tre pilastri fondamentali per stare bene. L'integrazione si inserisce in questo percorso e può aiutare le persone a rispondere a esigenze specifiche. Oggi il mercato sta crescendo perché si è compreso che gli integratori non sono destinati soltanto agli sportivi, ma possono essere un supporto anche nella vita di tutti i giorni, per chi lavora o studia e affronta periodi particolarmente impegnativi».

Quindi non soltanto palestra e performance?

«Assolutamente no. Pensiamo a uno studente durante una sessione di esami, a una persona che attraversa un periodo di stress lavorativo o a chi ha una vita particolarmente intensa. L'integrazione può essere un aiuto, sempre all'interno di uno stile di vita equilibrato. È questo il concetto che portiamo avanti: gli “Everyday Heroes”, gli eroi di tutti i giorni, non sono soltanto gli atleti, ma tutte le persone che affrontano quotidianamente le proprie sfide».

Nel mondo dello sport, invece, quanto conta l'integrazione per sostenere allenamento e recupero?

«È importante, ma bisogna sempre partire dalle esigenze dell'atleta. L'integrazione deve essere inserita in un percorso che comprende alimentazione, allenamento e riposo. Non esiste un prodotto che possa sostituire questi elementi. Ci sono però integratori che, sulla base delle evidenze scientifiche, possono contribuire a supportare determinate esigenze, soprattutto quando si parla di attività fisica intensa».

La creatina è probabilmente uno degli integratori più conosciuti. Perché è così importante?

«È uno degli integratori più studiati al mondo e quello con il maggior supporto scientifico. Per gli sport caratterizzati da sforzi brevi e intensi, come il rugby, è sicuramente un prodotto di riferimento. Ma il suo utilizzo non riguarda esclusivamente gli atleti professionisti: anche chi pratica sport a livello amatoriale può avere esigenze legate all'attività fisica e al proprio percorso di allenamento».

E per chi ha difficoltà a raggiungere il proprio fabbisogno proteico attraverso l'alimentazione?

«Le proteine in polvere possono rappresentare una soluzione pratica. L'integrazione deve essere sempre personalizzata in base alle necessità della persona. Non tutti hanno bisogno degli stessi prodotti e non esiste una formula valida per chiunque. È importante capire quali siano le proprie esigenze e scegliere di conseguenza».

Negli ultimi mesi si parla molto di ashwagandha e magnesio. Sono prodotti che rispondono a esigenze sempre più diffuse?

«Sicuramente sono prodotti che stanno attirando molta attenzione. L'integrazione può essere un supporto in determinati momenti, ma deve essere sempre inserita in uno stile di vita sano. L'ashwagandha, per esempio, è un prodotto di cui si parla molto, ma è fondamentale prestare attenzione alla qualità e alla certificazione. Non tutti i prodotti presenti sul mercato sono uguali».

Il tema della qualità diventa quindi centrale. Come orientarsi in un mercato sempre più ampio?

«La qualità è fondamentale. Bisogna conoscere ciò che si assume e affidarsi a prodotti controllati. Per noi la ricerca e i controlli rappresentano un pilastro: effettuiamo circa 80.000 test all'anno sui nostri prodotti. È un aspetto essenziale perché l'integrazione deve essere un supporto consapevole al benessere, non una scelta casuale».

La partnership con la Federazione Italiana Rugby nasce anche da questa idea di integrazione come parte di un percorso più ampio?

«Sì. I valori del rugby, come il gioco di squadra, l'impegno, la costanza e la dedizione, sono molto vicini ai nostri. La collaborazione non si limita alla visibilità: c'è un confronto quotidiano con gli atleti e con lo staff, attraverso feedback che ci aiutano a migliorare i prodotti. È uno scambio di competenze e conoscenze che coinvolge anche nutrizionisti e allenatori. L'obiettivo è mettere a disposizione degli atleti un supporto concreto nella loro quotidianità, prima, durante e dopo l'allenamento».

In definitiva, l'integrazione è sempre più una questione di benessere, prima ancora che di prestazione?

«È proprio questo il concetto. L'integrazione non deve essere vista come qualcosa riservato a chi vuole raggiungere una performance sportiva, ma come un possibile supporto all'interno di uno stile di vita sano. Le esigenze cambiano da persona a persona, ma il principio resta lo stesso: prendersi cura di sé attraverso alimentazione, attività fisica, riposo e, quando necessario, un'integrazione consapevole».