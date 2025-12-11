L'errore che fa invecchiare la pelle di dieci anni: lo fanno tutti in inverno

È il "campo da gioco" più esteso del nostro corpo, ma spesso la pelle finisce in panchina quando si parla di cura quotidiana. Eppure è lei che ci difende dagli attacchi esterni, come un portiere che non può mai distrarsi. In estate ce lo ricordiamo bene: SPF, creme idratanti, routine dedicate. Ma quando arriva l’inverno, la strategia cambia e molti si abbandonano alla negligenza e pigrizia. Errore da cartellino giallo.

La pelle d'inverno, perché va protetta più che in estate

I dermatologi lo chiamano invecchiamento accelerato: un fenomeno tipico della stagione fredda, che può mettere ko la nostra pelle più di quanto immaginiamo. Il freddo pungente e il vento tagliente restringono i capillari, riducendo l’apporto di ossigeno e nutrienti. Risultato? La produzione di sebo cala e la pelle si ritrova secca, vulnerabile, fuori forma. E non è finita. La bassa umidità - variabile a seconda delle zone - aumenta la perdita d’acqua, indebolisce la barriera cutanea e provoca quella sensazione di tensione che molti conoscono bene. Anche il riscaldamento può peggiorare la situazione, prosciugando ulteriormente l’idratazione naturale. Nel frattempo i raggi UVA non vanno in letargo: filtrano tra nuvole e finestre e continuano a danneggiare collagene ed elastina, accelerando il fotoinvecchiamento. Un paradosso, però, c’è: proprio d’inverno cala anche l’esposizione alla vitamina D, preziosa per una barriera cutanea sana. Il punto, spiegano i dermatologi, è che molti sbagliano game plan: in inverno la routine va adattata, non si può scendere in campo con le stesse tattiche usate d’estate. Il freddo gioca duro, l’aria secca ancora di più.

Come proteggere la pelle in inverno

Gli esperti consigliano una detersione delicata, zero aggressioni inutili. Poi spazio al vero "allenamento": idratanti intensi, sieri nutrienti, creme riparatrici, tutto ciò che serve per rinforzare la barriera della pelle e riportarla in forma. E un gesto che non deve mai mancare, nemmeno a dicembre o gennaio: la protezione solare, perché la partita contro gli UVA non finisce mai. Una buona routine, insomma, è la preparazione atletica della pelle per affrontare il campionato invernale. E per vincerlo.