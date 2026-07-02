Serena Williams a Wimbledon con le unghie gioiello da 30 milioni di dollari

A Wimbledon si può perdere una partita, ma vincere la scena. È quello che è successo a Serena Williams , tornata sull'erba dell'All England Club dopo quattro anni di assenza. L'ex numero uno del mondo ha salutato il torneo con una sconfitta all'esordio contro la giovane Maya Joint e ha lasciato il segno con un dettaglio beauty destinato a fare scuola. Da sempre appassionata di manicure – tanto da conseguire anche una certificazione professionale nel settore – Serena ha confermato ancora una volta che le unghie sono parte integrante del suo linguaggio estetico. E questa volta ha trasformato la nail art in un autentico accessorio couture, dimostrando che anche un campo da tennis può diventare una passerella (sulla stessa lunghezza d'onda di Naomi Osaka).

La manicure jewel nails di Serena Williams a Wimbledon

Il vero protagonista del look di Serena Williams a Wimbledon 2026 è stato un sofisticato set di jewel nails, la manicure gioiello che sta conquistando celebrity e social. Su una base nude dall'effetto naturale, Serena ha applicato maxi cristalli tridimensionali che riproducono il design del suo celebre anello di fidanzamento, uno dei più iconici del mondo dello sport e dell'entertainment. Il risultato è una manicure preziosa e scenografica, capace di riflettere la luce a ogni movimento della mano. Più che un semplice dettaglio beauty, una dichiarazione di stile che fonde lusso, personalità e glamour in perfetto equilibrio. Il suo valore? 30 milioni di dollari, ovvero circa 26 milioni di euro.

La manicure più apprezzata del momento

Le unghie gioiello si confermano una delle tendenze manicure più desiderate della stagione. Il segreto del loro successo? L'effetto haute couture ottenuto con pochi elementi: una base neutra, applicazioni tridimensionali e cristalli oversize che trasformano le mani in autentici gioielli. La versione sfoggiata da Serena Williams porta questa tendenza a un livello superiore, dimostrando come la nail art possa diventare il punto focale di un look. Se negli ultimi anni il minimalismo ha dominato il mondo della bellezza, le jewel nails celebrano invece il ritorno dell'opulenza, della luce e del desiderio di osare.