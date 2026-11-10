AMA Stay: sci, avventure sulla neve, benessere e sapori del territorio per vivere la montagna in tutte le sue sfumature

L'inverno nelle Dolomiti offre tanti modi di vivere la montagna. C'è chi aspetta la prima neve per tornare sugli sci, chi preferisce il silenzio dei sentieri innevati e chi cerca una pausa dalla quotidianità, tra benessere, buona cucina ed esperienze da condividere. A San Vigilio di Marebbe, nel cuore dell'Alto Adige, AMA Stay interpreta questa varietà di possibilità attraverso una proposta di ospitalità che lascia a ciascun ospite la libertà di costruire il proprio soggiorno, alternando movimento e scoperta. Nato per rispondere alle esigenze di chi desidera combinare lavoro e vacanza, seguendo i propri ritmi e le proprie passioni, AMA Stay interpreta la filosofia del work-love-balance e diventa un punto di partenza per esplorare le Dolomiti nella loro veste invernale.

Dalle piste di Plan de Corones ai sentieri innevati

Per gli appassionati di sci, la stagione 2026/27 porta diverse novità a Plan de Corones, tra cui le nuove cabinovie Ruis e Kronplatz 1+2, la seggiovia Dolomiti e nuovi tracciati. Il comprensorio sarà inoltre protagonista di importanti appuntamenti sportivi, a partire dalla Coppa del Mondo femminile di sci alpino del 19 gennaio 2027, sulla pista Erta di San Vigilio, fino al Kronplatz Ski & Music Festival di febbraio, tra concerti e DJ set sulle piste e nei rifugi.

Per chi preferisce esplorare la montagna lontano dagli impianti, il Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies offre numerose possibilità tra ciaspolate, trekking invernali e scialpinismo. Tra gli itinerari più suggestivi, l'escursione da Pederü al Le de Limo, attraverso l'altopiano di Fanes, permette di immergersi in un paesaggio di distese innevate e imponenti cime dolomitiche. Gli appassionati di scialpinismo possono invece avventurarsi verso il rifugio Lavarella, sempre nel rispetto delle condizioni della neve e delle necessarie precauzioni di sicurezza.

Il benessere continua all'AMA Spa

Dopo una giornata all'aria aperta, il rientro ad AMA Stay diventa parte dell'esperienza. Nell'AMA Spa, il calore della sauna e i trattamenti dedicati alla cura di sé offrono l'occasione per rallentare e recuperare le energie. Tra le proposte spiccano i Signature Treatments di TEAM DR JOSEPH, che combinano massaggi specifici e principi attivi naturali. Dal Cellular Recreation Face Treatment, un rituale di 80 minuti con massaggio viso personalizzato, al Rejuvenating Face Treatment, dedicato alla luminosità della pelle, ogni trattamento invita a ritrovare il proprio equilibrio dopo le attività sulla neve.

Sapori del territorio, musica e cultura

A completare il soggiorno è la proposta gastronomica dell'AMA Restaurant, guidata dall'executive chef Marco De Benedictis, che intreccia le proprie origini pugliesi con le tradizioni dell'Alto Adige. Ingredienti locali e stagionali, piccoli produttori e specialità ladine, come canederli e cancì, danno vita a una cucina che valorizza la materia prima e il territorio.

L'inverno di AMA Stay si arricchisce inoltre con AMA Music, il calendario di concerti dal vivo che anima l'AMA Bistrot da dicembre ad aprile, e con STËRES, la mostra dedicata alle artiste del collettivo ladino EPL – Ert por i Ladins. A questi si affiancano le tradizioni di San Vigilio, dai mercatini dell'Avvento alle sfilate dei Krampus, fino al Carnevale ladino. Per chi desidera un'attività originale, l'AMA Escape Room propone invece un'avventura immersiva di 75 minuti tra enigmi, gioco di squadra e cultura locale.

Dallo sport al benessere, dalla gastronomia alla cultura, AMA Stay invita a vivere l'inverno seguendo il proprio ritmo. Una giornata sugli sci può lasciare spazio a una pausa nella SPA, un'escursione nella neve a una cena dedicata ai sapori locali, una serata tranquilla a un concerto dal vivo. Un modo di vivere le Dolomiti che va oltre le piste e le vette, dando valore al tempo dedicato a sé e alle esperienze che rendono ogni soggiorno diverso.