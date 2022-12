Luca Argentero e la moglie, Cristina Marino, hanno svelato per la prima volta il sesso del secondo figlio. Lo hanno fatto in un'intervista a "Grazia" che gli dedica la copertina: "E' ufficiale, sarà un maschio". Il piccolo nascerà in primavera e andrà a far compagnia a Nina, due anni e mezzo, la prima figlia della coppia. "Spero - ha aggiunto Cristina Marino - che si innamori perdutamente di me. L'amore che vedo negli occhi di mia figlia quando vedo suo padre è qualcosa di speciale".