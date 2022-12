Il Gin oggi può essere anche ecostostenibile: a Roma una festa che guarda il futuro

E se il futuro fosse già arrivato? Sapeva - molto - di futuro la festa organizzata a Roma, a Villa Laetitia, per la presentazione del gin "The Botanist". Un'esperienza a 360 gradi, che comprendeva un tour olfattivo, musica e arte. We Look Further e? stato il tema della serata, ma rappresenta anche la visione della community inclusiva che The Botanist ha voluto riunire: persone che ispirano ottimismo partendo dalla riscoperta dell'autenticita? del territorio. La serata e? stata aperta da un talk di Tlon che ha sviscerato le profonde connessioni tra la botanica, le radici del territorio e la natura umana, partendo proprio dall’etimologia della parola ottimismo. A seguire gli ospiti hanno potuto immergersi nell’esperienza The Botanist attraverso un percorso sensoriale alla scoperta di 22 speciali erbe aromatiche e una degustazione responsabile. La serata si e? conclusa con una live performance, intima e potente, di Thony. I ritratti di Roberta Krasnig hanno immortalato una serata in cui si sono respirati i profumi e i sapori della Scozia. Tra gli ospiti: Margherita Vicario, Sarah Felberbaum, Ditonellapiaga, Pierluigi Pardo, Silvia d’Amico, Galeffi, Martina Pinto, Carolina Di Domenico, Annandrea Vitrano e Alan Cappelli Goetz.