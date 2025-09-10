Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dr. Theiss Arnica Gel Forte: un alleato naturale per gli sportivi

Il gel Arnica Gel Forte del Dr. Theiss è una soluzione naturale per il sollievo da fastidi muscolari e articolari. Con la sua formula a base di Arnica montana, offre un supporto mirato per il massaggio prima e dopo l'attività fisica, agendo su piccoli traumi, gonfiori e contusioni
Dr. Theiss Arnica Gel Forte: un alleato naturale per gli sportivi
2 min

Arnica Gel Forte Dr. Theiss: sollievo rapido per i muscoli

Ideale per il massaggio prima e dopo uno sforzo fisico o un'attività sportiva intensa, il gel Arnica Gel Forte del Dr. Theiss offre una sensazione di freschezza e sollievo. Il prodotto si assorbe rapidamente e non unge la pelle, rendendolo pratico da usare in qualsiasi momento. La sua formulazione è specificamente pensata per alleviare fastidi muscolari e articolari, aiutando a preparare il tono muscolare prima dello sforzo o a lenire la cute dopo un'attività prolungata.

L'esperienza Dr. Theiss e la purezza dell'Arnica Montana

Alla base del prodotto c'è l'Arnica montana, una pianta nota per i suoi benefici fitoterapici. Dal 1976, il marchio Dr. Theiss si è specializzato nella ricerca e nella lavorazione di questa preziosa varietà, garantendo una filiera di qualità che va dalla raccolta del fiore nei mesi di luglio e agosto alla produzione in ambiente farmaceutico. La formula del gel contiene una concentrazione del 15% di tintura di arnica montana. Questa alta concentrazione di principi attivi agisce bloccando i processi infiammatori, contribuendo a ridurre il gonfiore da stiramenti, tendiniti, distorsioni ed ematomi.

Un aiuto naturale contro traumi e fastidi

I dolori muscolari e articolari sono un disturbo comune, che può essere causato da sforzi eccessivi, mancanza di riscaldamento o stress. In caso di contratture o piccoli traumi, il Gel Arnica Forte offre un supporto naturale e non farmacologico, posizionandosi come una valida alternativa per chi cerca un rimedio a base di piante. Il prodotto è distribuito da Naturwaren Dr. Theiss ed è disponibile in farmacia, parafarmacia e sul sito ufficiale, con un prezzo consigliato di €14,90 per la confezione da 100 ml.

