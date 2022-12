Mbappé e l'orologio al polso in conferenza stampa: il valore è clamoroso!

Mbappé è stato il grande protagonista del match vinto dalla Francia contro la Polonia con 2 gol bellissimi e un assist a Giroud (autore della rete che ha sbloccato l'incontro) ma a far parlare di sé non è stata solo la prestazione, ma anche la sua presenza in conferenza stampa. L'attaccante del Psg si è presentato per la prima volta davanti ai giornalisti; è stato il grande protagonista del match vinto dallacontro la Polonia con 2 gol bellissimi e un assist a(autore della rete che ha sbloccato l'incontro) ma a far parlare di sé non è stata solo la prestazione, ma anche la sua presenza in conferenza stampa. L'attaccante delsi è presentato per la prima volta davanti ai giornalisti; precedentemente si era rifiutato e ha spiegato che sarà lui a pagare le ammende . Ma a fare il giro del web non è stata solo questa sua dichiarazione, ma anche altro. Il fenomeno francese, 24 anni, ha mostrato al mondo intero un accessorio davvero prezioso.

Mbappé: il suo Hublot vale una fortuna

Mbappé è ambasciatore dell'azienda di orologi Hublot e in conferenza stampa il suo prezioso cronografo non è passato inosservato. Dalle immagini sembra che l'orologio dell'attaccante francese sia ricoperto anche di diamanti. Un pezzo che in pochi si possono permettersi visto che potrebbe costare oltre 50.000 euro. A voler tenersi bassi...