Calcio e moda: Les Vetements de Football torna con un libro fotografico

Torna Les Vêtements de Football, il progetto di nss sports che celebra la maglia da calcio dandole una nuova vita e avvicinandola così al mondo della moda. Per festeggiare il decimo anniversario di nss magazine è stato realizzato un libro, acquistabile in pre-order sullo store di nss, che racconta ogni aspetto di questa trasformazione. Stampando per la prima volta su carta le immagini e gli scatti di ogni drop realizzato e aggiungendo due editoriali dedicati alla nuova collezione ispirata al ritorno del trend Y2K, il volume raccoglie le testimonianze di due autentici pionieri del rapporto tra moda e calcio a cavallo del Millennio: Djibril Cissé e Francesco Coco.