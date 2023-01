Shakira, in vendita t-shirt e felpe con le frasi della canzone contro Piqué!

La vendetta di Shakira ai danni di Piqué ha contagiato anche il mondo della moda. Bibelot ha lanciato una linea di t-shirt, felpe e shopper con una delle strofe iconiche della canzone 'Music Session #53', ovvero 'Le donne non piangono più le donne fatturano' (in spagnolo 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan').

Prezzi e dove comprare felpe e t-shirt con le frasi della canzone di Shakira

In alternativa è disponibile la sweatshirt con un'altra frase del brano: 'Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’, "Questa è per te, per mortificarti, mastica e ingoia, ingoia e mastica". È possibile acquistare ogni capo sull'e-commerce del brand galiziano. I prezzi? Decisamente economici: 35 euro per la felpa, 25 per la t-shirt e 16 per la borsa.