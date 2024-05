Police entra nel metaverso con Audacityland

Police è il primo marchio nella storia che partendo dall’ottica ha trasformato il suo stile in un vero e proprio stile di vita, aprendo le porte a nuovi settori finora inesplorati: dai profumi agli orologi, dai gioielli alla piccola pelletteria, per terminare con l’abbigliamento. Un completo mondo lifestyle che ha ora creato l’AUDACITYLAND , una piattaforma basata su tecnologia web 2.5 collegata ad un metaverso interattivo e navigabile dove trovano rappresentazione i prodotti e i valori del marchio lifestyle.

AUDACITYLAND è un luogo che ridefinisce le logiche d’interazione tra il brand e i propri consumatori, i quali, iscrivendosi, entreranno a far parte della prima community Police, ottenendo un membership token personale, univoco e certificato grazie all’uso della tecnologia blockchain. Chi entrerà a far parte della community Police e parteciperà attivamente, otterrà punti sotto forma di P-Coin che gli permetteranno di evolvere il livello della propria membership garantendogli benefici ed esperienze sempre più esclusive, sino alla possibilità di essere selezionati e accedere al paddock Mercedes-AMG PETRONAS F1 durante il Gran Premio d’Italia a Monza il 1° settembre, o visitare la la sede del team in Gran Bretagna.