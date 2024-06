Da Cisalfa Sport lo special pack dei Campionati Europei

Dopo la vittoria al primo match degli Azzurri, Cisalfa Sport sostiene i tifosi della Nazionale alla vigilia del secondo turno degli Europei di Calcio 2024, con lo special pack firmato adidas, nel quale spicca come protagonista indiscussa la maglia Home della Nazionale italiana di calcio, creata per i tifosi e ispirata a quella che i campioni del nostro calcio indossano in campo.

La maglia, realizzata in morbido tessuto AEROREADY, è caratterizzata dal classico colore azzurro, sulle spalle spiccano le tre strisce tricolore e sul retro del colletto l’inedito dettaglio della scritta “L’Italia chiamò”, ad esaltare in chiave sportiva il senso identitario delle parole dell’Inno di Mameli.

Immancabile, il pallone adidas FUSSBALLLIEBE competition, replica del modello ufficiale della competizione: con le sue grafiche audaci, ispirate ai colori delle 24 Nazioni partecipanti, il pallone assicura un gioco ad alte prestazioni e un controllo assoluto grazie alla sua struttura termosaldata priva di cuciture.

A completare la proposta dedicata agli Europei, l’esclusiva scarpa adidas F50 League FG-MG, concepita per liberare la velocità di gioco e consentire un nuovo livello di accelerazione: linguetta elasticizzata e tomaia Fiberskin assicurano la massima stabilità, la suola Sprintplate 360 è progettata per offrire una propulsione ottimale su diversi tipi di superficie, mentre la stampa Sprintgrid ne rifinisce il look sull’avampiede.

Maglia Home della Nazionale italiana, pallone adidas FUSSBALLLIEBE competition e adidas F50 League FG- MG sono disponibili negli Store Cisalfa Sport, su cisalfasport.it e su app.