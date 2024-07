Porfois apre nuovi store a Pisa e Viareggio

Parfois apre il suo primo negozio a Pisa, con una superfice di 120 m², situato nella principale via dello shopping della città – Corso Italia 53. Allo stesso modo, il marchio ha inaugurato un nuovo spazio a Viareggio, con uno store di 150 m² situato in Viale Regina Margherita, 99. Entrambe le aperture sono avvenute il 6 luglio raggiungendo con orgoglio un totale di 68 negozi Parfois in tutta Italia, inclusi aeroporti, boutique su strada, centri commerciali e corner.

Per entrambi i negozi, è stato studiato un concept dall'estetica minimalista e leggera, utilizzando materiali e texture premium come pietra bianca, legno di quercia naturale e microcemento. Combinati con elementi verdi, donano allo spazio una sensazione di leggerezza. Un'attenzione particolare viene riservata alla sostenibilità, con l'introduzione di materiali e texture più duraturi, che rappresentano un'architettura senza tempo.

Con le recenti aperture Parfois prosegue con un piano strategico trasversale a tutte le aree di business, focalizzato principalmente sull'immagine del marchio e sull'innovazione del prodotto: offrire al cliente le ultime tendenze di moda e accessori, introdurre esclusive capsule collection, proporre sempre contenuti ispirazionali e creare un'esperienza di shopping unica nei negozi fisici e online. A questo si aggiunge un progetto di espansione del marchio, focalizzato sull'apertura di nuovi store e sul rinnovo degli ambienti di alcuni di essi per migliorare l'esperienza del cliente. Negli ultimi anni, oltre al suo impegno verso il prodotto, il marchio ha promosso la crescita del canale digitale come una delle sue priorità. Basandosi sul miglioramento del proprio sito web, parfois.com, che opera direttamente in 14 mercati, e indirettamente attraverso i canali digitali dei suoi franchising globali, nonché sviluppando l’omnicanalità, con l'obiettivo di offrire un'esperienza unificata in tutti i canali del brand.

Parfois è attualmente presente in 72 paesi, con più di 1050 negozi, su parfois.com e sui marketplace strategici, continuando la sua crescita vantando aperture in Italia, Francia, Turchia, Arabia Saudita, Messico e Vietnam.