Imane Khelif alla Milano Fashion Week, i fan cantano "Sei bellissima"

Imane Khelif protagonista alla Milano Fashion Week . La campionessa di pugilato è stata ospite di Bottega Veneta , dove è stata acclamata da una folla di fan. Travolta da una vera e propria ondata di affetto. Come testimoniano una serie di video e immagini postati dalla stessa algerina su Instagram, una volta scesa dall'auto che l'ha accompagnata alla sfilata, la boxuer si è fermata a firmare autografi e a scattare qualche selfie. È poi partito un coro che, sulle note della celebre canzone di Loredana Bertè, è diventato una dichiarazione d'amore e un simbolico abbraccio: “Sei bellissima!”.

Il look di Imane Khelif alla Milano Fashion Week 2024

Per la settimana della moda milanese, Imane Khelif ha sfoggiato un look ispirato agli anni '90: camicia di camoscio gialla, ampia e lasciata leggermente aperta, pantaloni di pelle nera e gli iconici orecchini Drop di Bottega Veneta, ovvero delle gocce maxi che adornano i loghi delle orecchie, mostrate da un'acconciatura ben tirata. E poi le scarpe: la pugile ha optato per un paio di anfibi neri con suola spessa.