Alberta Ferretti lascia la direzione creativa del suo marchio

Dopo 43 anni di carriera Alberta Ferretti lascia la direzione creativa del suo brand. La notizia arriva a pochi giorni dalla sfilata Primavera-Estate 2025 presentata durante l'ultima Milano Fashion Week e che diventa, così, l'ultima collezione concepita dalla stilista. Con una lunga lettera indirizzata a "colleghi e amici" la creativa ha dato l'annuncio. "Era l’anno 1981 quando una giovane donna con tanti sogni e passioni portava per la prima volta una sua collezione in passerella - ha scritto -. Quei momenti li ricordo come se fossero ieri. Alberta di quel giorno è per tanti versi ancora Alberta di oggi, anche se nel frattempo un piccolo business familiare è diventato un’azienda con 1500 dipendenti".

Perché Alberta Ferretti ha lasciato il suo brand

Alberta Ferretti ha spiegato: "Per me è tempo di lasciare spazio ad un nuovo capitolo del mio brand, a una nuova narrativa. È stata una scelta difficile, complicata, molto ponderata. Ma oggi, con serenità e consapevolezza, vi comunico la mia decisione di lasciare la direzione creativa del brand che ho fondato, e che porta e continuerà a portare il mio nome". Ha poi assicurato: "A breve vi annuncerò il nome della persona da noi scelta per continuare a scrivere la storia del brand Alberta Ferretti, che in me troverà sempre appoggio e sostegno".