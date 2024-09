Alviero Martini 1A Classe sponsor di Basket Femminile Milano

Il marchio di moda Alviero Martini 1A Classe è impegnato a valorizzare le future atlete del domani, contribuendo allo sviluppo del talento e alla crescita personale. L’azienda, nota per l’elevata quota rosa nel suo organico, supporterà Basket Femminile Milano nelle sue attività sportive, accompagnando le giocatrici nel loro percorso fin dalla giovane età, e in quelle valoriali, permettendogli di acquisire sempre più sicurezza e consapevolezza.

L’obiettivo è di creare un impatto duraturo nella comunità sportiva, promuovendo l'importanza dello sport femminile e l'empowerment delle ragazze.

Entrambe le società sono icone della città di Milano, condividono ideali affini e sono pronte a intraprendere un nuovo ed entusiasmante percorso che ci auguriamo sarà ricco di soddisfazioni.

Alviero Martini 1A Classe, conosciuto per la sua iconica Mappa Geo, propone una vasta gamma di accessori e abbigliamento per donna, uomo e bambino.

Basket Femminile Milano è una società sportiva nata 12 anni fa e già punto di riferimento per la pallacanestro femminile lombarda per la sua passione, i risultati e i suoi principi.

C’è molta soddisfazione in casa BFM, come traspare dalle parole del presidente Pietro Casati: «È importante per noi trovare aziende disponibili a supportarci non solo per quello che facciamo ma anche per come lo facciamo e con Alviero Martini 1A Classe ci siamo trovati fin da subito in sintonia sui principi che contano. Abbiamo spiegato alle ragazze della prima squadra che il logo “1A CLASSE” sulla maglia di gioco per noi significa uno stimolo a fare sempre meglio ma soprattutto la condivisione di valori tra due realtà che hanno messo il mondo femminile al centro dell’attenzione. E questa sponsorizzazione sarà in generale per noi un ulteriore stimolo a fare sempre meglio per il bene delle nostre atlete, bimbe, ragazze e future donne».