Angela Nasti fa scalpore col maglione (di lusso) lavorato sul petto di Madonna

In attesa di capire se la storia d'amore con Gianluca Scamacca è davvero finita come si vocifera da qualche settimana, Angela Nasti è tornata al centro dell'attenzione con un maglione che fa discutere. Un capo che porta la firma di Jean Paul Gaultier e che è stato realizzato con le dimensione del petto naturale di Madonna , da sempre grande amica dello stilista francese. Bianco e a collo alto costa oltre mille euro.

Angela Nasti e il maglione di Jean Paul Gaultier

Le foto di Angela Nasti con il maglione di Gaultier hanno fatto il giro del web e in molti non hanno apprezzato questa scelta stilistica. Per molti il capo è “orrendo”, per altri “troppo volgare”. E c’è chi ha tirato in mezzo Chiara, la moglie di Mattia Zaccagni: "Sempre fini ed eleganti le sorelle Nasti". Nessun commento da parte di Angela. Del resto, de gustibus...