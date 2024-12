Nuove tendenze: un giovane su tre investe nelle carte collezionabili

Non solo videogame, smartphone e social network. Le nuove generazioni riscoprono il gusto per una passione che più analogica non si può, il collezionismo delle card . Guai a definirlo come una semplice raccolta di figurine: si tratta di carte – non adesivi - dedicate ad argomenti vari - dallo sport allo spettacolo, dai fumetti al manga - che si scambiano a valori che non hanno nulla da invidiare agli ultimi modelli di smartphone. Tra i nativi digitali e giovani adulti, ben 1 su 7 è un acquirente abituale di questa evoluzione delle classiche figurine adesive. E, tra loro, oltre 1 su 3 cerca di fare business, comprando per rivendere , a volte a prezzi da capogiro. Con investimenti significativi: la spesa media annua si aggira attorno ai 350 euro.

Collezionismo, un hobby di tendenza

A rivelare questo trend (ri)emergente è un’indagine - condotta dal portale studentesco Skuola.net in collaborazione con Topps®, una delle realtà di riferimento nel settore - che ha visto la partecipazione di 2.200 ragazze e ragazzi nella fascia di età che va dalla scuola media all’università. Nello specifico il 10% del campione si dichiara un acquirente frequente, mentre il 5% arriva a definirsi un collezionista esperto. Il 32% dei maschi si dedica principalmente alla collezione delle card a tema calcistico contro il comunque significativo 18% femminile. A seguire nella scala delle preferenze troviamo NBA e sport americani, raccolti dal 13% dei maschi e dall’8% delle femmine. Entrambi i generi trovano un accordo praticamente perfetto sugli sport motoristici - tema di riferimento per il 10% dei collezionisti - ma soprattutto sul filone fantasy dove annoveriamo veri e propri cult come le carte Pokémon: qui l’aspetto collezionistico si mescola a quello ludico e convince ben il 60% dei cultori del genere.

Carte rare e preziose, da utilizzare come investimento futuro

Sebbene il business non sia una tendenza maggioritaria - interpretano le card come veri e propri oggetti di culto - va rilevato che oltre un terzo degli appassionati (34%) acquista nella speranza di trovare nelle bustine carte rare e preziose, da utilizzare come investimento futuro, rivendendole alle quotazioni indicate dai “listini” del mercato secondario in quel preciso momento, esattamente come per qualsiasi categoria merceologica che si presta a una compra-vendita. Una quota che sale al 40% tra i maschi e scende al 27% tra le ragazze. Mediamente, i “mercanti” di carte spendono 344 euro a testa all’anno, ma quasi 1 su 10 arriva a oltrepassare i mille euro.