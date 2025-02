Sinner e la foto con Anna Wintour che fa il giro del mondo: "Vale una cifra record"

Jannik Sinner è, senza dubbio, una delle star della Fashion Week di Milano. Oggi il campione azzurro era in prima fila alla sfilata di Gucci, suo sponsor personale, e tanti sono stati i flash e le telecamere per lui, alla prima uscita dopo l'accordo con la Wada. A catturare l'attenzione dei fotografi, soprattutto, un'immagine diventata immediatamente virale: Sinner accanto ad Anna Wintour, la più famosa icona di moda (e giornalista) del mondo. Vestito scuro per Sinner, caschetto biondo, abito rosso e immancabili occhiali da sole , i due sono stati fianco a fianco scambiando qualche chiacchiera e sorridendo un po' non solo a favore di telecamere. La foto ha rapidamente fatto il giro del mondo e c'è persino chi l'ha quantificata. In valore reputazionale ed economico.

Sinner e Anna Wintour, quanto vale una foto insieme

Il numero uno al mondo di tennis a livello di immagine seduto accanto a un personaggio così iconico nonostante la sospensione per doping (ovviamente non perché si sia dopato, ma per tutto quello che è stato certificato dall'accordo con la Wada) è importantissimo a livello reputazionale. Le agenzie di marketing danno un valore "5 stelle" a questa foto. Tanto per fare un esempio: se Chiara Ferragni, in piena bufera dopo il caso Pandoro, avesse postato, o postasse, la stessa foto, ne beneficerebbe tantissimo come immagine. Sinner non ne ha bisogno, non a caso la foto è diventata virale senza che la pubblicasse lui. Capitolo economico: anni fa è stato stimato che il tempo di Anna Wintour valesse almeno 100mila dollari e che una foto con lei valesse almeno la metà. Non solo: secondo l'intelligenza artificiale "non è possibile dare un valore monetario specifico per la reputazione di Anna, poiché si tratta di un concetto più qualitativo che quantitativo" ma alcuni studi hanno ritenuto che la persona seduta accanto a lei potesse avere un incremento economico di almeno 50mila dollari a evento. Sinner è già un'icona di suo ma in alcuni mercati (che il suo team vuole esplorare sempre. di più) una foto del genere può essere oro. In tutti i sensi.