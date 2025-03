Jaked x Connubia: Performance Sportiva e Design Innovativo si incontrano nella nuova poltrona Tender

In occasione del Salone del Mobile 2025, Connubia, il brand giovane e innovativo del gruppo Calligaris con un forte impegno verso la sostenibilità, e Jaked, noto marchio di abbigliamento tecnico sportivo, presentano Tender, la poltrona disegnata da Michele Menescardi e realizzata in serie limitata in poliestere riciclato al 100% con una maniglia posteriore “madeto-measure”. Non solo un arredo di design, Tender rappresenta un nuovo approccio al benessere, integrando la performance sportiva in un contesto domestico, fondendo funzionalità, estetica e attenzione all’ambiente in un prodotto versatile e adatto a qualsiasi tipo di ambiente. La poltrona nasce dall’incontro tra due realtà accomunate dalla ricerca continua di materiali innovativi, performanti e sostenibili. L’obiettivo di Connubia e Jaked è creare un oggetto che non solo risponda alle esigenze estetiche di un ambiente moderno, ma che soddisfi anche le necessità fisiche e mentali di chi lo utilizza, favorendo il relax e la rigenerazione. Tenderincarna il perfetto equilibrio tra sport, mindfulness e leggerezza, trasformando ogni spazio in un luogo che promuove il benessere in ogni momento della giornata. Il design è studiato per offrire una sensazione di leggerezza e comfort, ispirato ai principi dello sport, dove la fluidità nei movimenti e l’assenza di peso superfluo sono fondamentali. I materiali leggeri e traspiranti, come le imbottiture riciclate e le strutture ergonomiche, rendono Tenderla soluzione ideale per chi cerca funzionalità e bellezza in un’unica proposta. “L’idea della poltrona – racconta Menescardi - nasce dalla materia stessa che, sotto il peso della forza di gravità, prende forma posandosi dolcemente a terra. Il nome, infatti, evoca la morbidezza delle linee rotonde e il comfort soffice e avvolgente.” La sua struttura senza scheletro, l’ampia scelta di tessuti a campionario ne garantiscono la sostenibilità e praticità.