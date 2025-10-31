Charlene di Monaco, l'abito da 3mila euro che ha fatto scalpore a Palazzo  

Charlene di Monaco ama osare con i suoi look in occasioni speciali, gala ed eventi serali ma per la sua ultima apparizione ha deciso di optare su un outfit più sobrio ed elegante e soprattutto pratico. Ha partecipato alla presentazione della nuova unità cinofila della Pubblica Sicurezza monegasca e ha scelto un tailleur pantalone dai toni neutri che le ha permesso di rimanere raffinata senza mettere in ombra l'evento.

Charlene di Monaco, l'ultimo look che ridefinisce il concetto di eleganza classica

Charlene di Monaco si è lasciata conquistare da quella che sembra essere diventata la nuova moda tra Regine e Principesse: il tailleur pantalone. Ne ha sfoggiato uno nuovo di Max Mara in una tonalità di lana color sabbia: un completo composto da un blazer doppiopetto con due ampie tasche e pantaloni con pinces anteriori. Lo ha abbinato a delle classiche décolleté in pelle color carne e ha optato per gioielli sobri, aggiungendo solo orecchini a bottone con diamanti. Per dare all'outfit un tocco più giovanile, invece di una classica camicia o blusa, ha optato per una semplice T-shirt bianca di cotone. Con questo piccolo cambiamento, ha attenuato la formalità senza rinunciare alla raffinatezza, mantenendo la sua immagine volutamente minimalista.

Un investimento di lusso che trasmette potere e discrezione

Nonostante il prezzo si avvicini ai 3.000 euro, questo tailleur sartoriale non è solo un capo alla moda, ma una dichiarazione di stile e presenza. Con questo, Charlene proietta un'immagine di raffinata autorevolezza senza rinunciare alla sua caratteristica femminilità. Il beige, inoltre, è una delle tonalità più versatili e rigeneranti, capace di illuminare il viso e trasmettere serenità: qualità che si adattano perfettamente a questo nuovo capitolo della vita della principessa. La sua recente predilezione per gli abiti sartoriali rivela uno stile che è maturato, che oggi appare consapevole e più raffinato che mai.