De Rossi e le scarpe virali: il Genoa vince ma a far notizia è anche un’altra cosa...

Daniele De Rossi non ha bisogno di molto per finire al centro della scena. Basta un gesto, un’espressione... e a volte anche un paio di scarpe. Stavolta è successo a bordo campo, dove l'allenatore del Genoa è stato immortalato con un look che ha fatto rapidamente il giro dei social: le Converse Chuck Taylor 70s , un’icona senza tempo che ha riportato il mister al centro del discorso non solo tecnico, ma anche estetico.

Daniele De Rossi e le sue Converse Chuck Taylor 70s

In più partite Daniele De Rossi ha scelto di sfoggiare in panchina le sue Converse nere, che hanno prontamente attirato l'attenzione dei tifosi ma anche degli appassionati di moda. Un dettaglio semplice ma capace di accendere il web. Perché le Chuck 70s non sono una sneaker qualunque: sono un pezzo di storia. Nate sui parquet negli anni ’70, oggi vivono una seconda giovinezza e hanno conquistato generazioni di musicisti, creativi e appassionati di moda.

E ora anche De Rossi, che le ha sfoggiate con naturalezza, quasi senza curarsi dell’effetto collaterale: diventare virale. Le sue sono il modello classico: tela premium più spessa e quelle finiture retrò che richiamano il design originale. Una scarpa che unisce comfort e stile, perfetta tanto con un jeans quanto con un outfit più ricercato. E infatti il mister le porta con grande disinvoltura.

Daniele De Rossi icona di stile a bordo campo

La scena è semplice: Daniele De Rossi che incita i suoi uomini, sguardo attento e coinvolto e quelle sneakers che non passano inosservate. Il resto lo fa il tam tam dei social: commenti, meme bonari, fan che gridano al "mister più cool della Serie A". Non è la prima volta che un elemento di stile diventa protagonista in panchina, ma questa volta i fan sembrano concordi: a De Rossi le Chuck 70s stanno proprio una meraviglia. E così, mentre il Genoa cerca di fare del suo meglio in Serie A, anche il look del suo allenatore fa...goal. Icona, con o senza pallone.