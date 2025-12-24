Kate Middleton, tutti pazzi per il maglione del principe George. Sold out e virale

Dopo l'effetto Kate Middleton , ecco l'effetto George . Come sua madre, anche il principe - ed erede al trono - sembra in grado di dettare mode e tendenze. Di solito siamo abituati a vedere il 12enne con abiti formali ma per un evento di beneficenza, al quale ha presenziato insieme al padre William , George ha optato per un look più casual e rilassato. Un maglione rosso in maglia , con collo a lupetto con cerniera e una fascia a righe blu e bianche che accentuava la scollatura e avvolgeva le maniche,. Si tratta del modello Heritage Half-Zip Jumper del marchio britannico Boden.

Il maglione virale del Principe George

Dopo l'ultima apparizione pubblica di George, il suo maglione rosso è letteralmente andato a ruba, nei negozi Boden ma anche online, finendo sold out in pochi secondi. Da sempre tutto quello che la royal family sceglie di sfoggiare ha un enorme potere di vendita, soprattutto se proviene da un negozio accessibile. Il maglione in questione, realizzato in lana e cotone, costava inizialmente 55 euro ma nelle ultime settimane è sceso a 41. Il suo fascino risiede indubbiamente nella sua praticità quotidiana e nel prezzo alla portata di tutti. È l'ideale per i genitori che cercano capi eleganti ma facili da indossare.

L'effetto George che piace ai sudditi

Non è la prima volta che l'effetto George fa notizia. Nel 2014, a soli 17 mesi, il piccolo principe ha posato sui gradini di Kensington Palace (immagine apparsa sulla copertina della rivista HELLO!) per festeggiare il Natale di quell'anno. In quelle fotografie, il figlio maggiore di William e Kate Middleton indossava un gilet di maglia con una stampa delle Guardie della Regina (in miniatura), che si può vedere all'esterno di Buckingham Palace. E anche quella creazione di Cath Kidston è andata rapidamente esaurita.