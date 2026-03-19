Grisport presenta la nuova collezione 2026 di sneaker per la città 

La soletta è in tessuto; il sottopiede è ai carboni attivi (anti-odore ed igienizzante); inserto in materiale ultraleggero 100% riciclato, le “molle” - create dall’espansione del PU nei fori dell’inserto posto sotto il sottopiede all’interno della suola - massaggiano il piede durante la camminata; l’intersuola è in poliuretano con microbolle d’aria ed il battistrada è antistatico ed antiscivolo. Il nuovo Support System® di cui è dotata, infine, garantisce un efficace bloccaggio del tallone ed è progettato per ottenere un controllo perfetto ed un’ottima resistenza.

Oltre al colore “Cloud Dancer” - eletto Pantone Color of the Year 2026 – i vari modelli sono disponibili in beige, ma anche in azzurro e diverse tonalità pastello, fra cui il verde chiaro ed il rosa.

In base al modello scelto, la sneaker è realizzata in pelle morbida ricoperta o in scamosciato.

