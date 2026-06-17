Wimbledon chiama, l'Italia risponde: arriva la sneaker "Devisal by Grisport" che celebra lo Slam londinese

È un momento storico per il tennis italiano. Con gli atleti azzurri ormai stabilmente protagonisti nei tabelloni principali dei grandi Slam e pronti a far sognare i tifosi anche sull'erba d'Oltremanica, l'entusiasmo attorno alla racchetta tricolore è ai massimi storici. Un fermento che ha contagiato anche il mondo del design e della moda sportiva, tanto che per il torneo di Wimbledon ci sarà un "tifoso" d’eccezione in più a spingere i nostri tennisti.

Dalla provincia di Treviso, la celebre azienda Grisport di Castelcucco ha infatti deciso di rendere omaggio al torneo più antico ed elegante del mondo creando una calzatura speciale prodotta "ad hoc" per l'occasione.

Vibes "british" e stile Total White

Inserita all'interno del neonato progetto "Devisal by Grisport", la nuova sneaker per il tempo libero si presenta con un look decisamente british. La scarpa sposa totalmente il leggendario e rigido codice d'abbigliamento del torneo londinese: è una total white arricchita da ricercati dettagli verdi, un chiaro richiamo cromatico ai mitici e curatissimi fili d'erba che hanno reso celebre il Centrale di Wimbledon in tutto il mondo.

Tecnologia e materiali di qualità

La scarpa è nata dal lavoro di un team interno alla "famiglia" Grisport che ha unito la passione per la tecnologia, il design e la fantasia. Il risultato è una calzatura dallo stile fresco, giovane e dinamico, che non rinuncia agli standard qualitativi e alla cura del dettaglio tipici del marchio.

Pensata per la stagione Primavera-Estate (ma versatile per tutto l'anno), la sneaker è realizzata con:

Tomaia in pelle e scamosciato

Sottopiede in pelle per il massimo comfort

Intersuola in PU e battistrada in PU compatto

Dettagli esclusivi ricamati e impressi a fuoco

Un modo originale e di classe per respirare l'atmosfera del grande tennis londinese anche fuori dal campo, camminando con lo stile e la qualità del Made in Italy.