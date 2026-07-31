Le scarpe indossate da Justin Bieber ai Mondiali 2026 vendute all'asta: la cifra è da capogiro

Vendute le scarpe di Justin Bieber dopo la finale dei Mondiali 2026

La casa d'aste Christie's ha concluso l'asta benefica One Goal, organizzata per raccogliere fondi destinati al FIFA Global Citizen Education Fund, il progetto da 100 milioni di dollari nato per sostenere l'accesso all'istruzione e al calcio per migliaia di bambini nel mondo. Tra maglie autografate, palloni e cimeli dei protagonisti della finale, uno degli oggetti più attesi era proprio il paio di sneakers indossato da Justin Bieber durante la sua esibizione all'intervallo della finale mondiale. Si tratta delle SKYLRK Matter Daddy, uno dei modelli di punta del marchio fondato dall'artista. Le scarpe, caratterizzate da un design futuristico, punta arrotondata e suola molto spessa, erano state presentate poche settimane prima della finale e, nelle colorazioni disponibili al pubblico, erano andate esaurite in appena nove minuti. Per l'occasione, però, Bieber aveva scelto una speciale versione color crema, realizzata esclusivamente per lui e mai commercializzata. Partite da una stima compresa tra i 2.000 e i 4.000 dollari, le sneakers hanno raggiunto il prezzo finale di 26.400 dollari, pari a circa 23 mila euro. Un risultato sorprendente se si considera che il prezzo di listino del modello è di appena 140 dollari (poco più di 120 euro).

Un'asta per beneficenza: SKYLRK raddoppia la donazione

Il valore dell'operazione va ben oltre il record economico. Dopo aver utilizzato le sneakers durante lo spettacolo dell'intervallo, Justin Bieber ha deciso di donarle direttamente a Christie's affinché fossero messe all'asta per sostenere il fondo promosso dalla FIFA. A rendere ancora più significativo il gesto è stata la scelta del marchio SKYLRK, che ha annunciato di voler raddoppiare l'intero importo ricavato dalla vendita, aumentando così il contributo destinato ai progetti educativi e sportivi finanziati dall'iniziativa internazionale L'asta One Goal, aperta il 22 luglio e conclusa nei giorni scorsi, ha raccolto numerosi oggetti appartenuti agli artisti protagonisti dello spettacolo della finale dei Mondiali 2026, trasformando un evento sportivo seguito da milioni di persone in una grande raccolta fondi.

Da Madonna ai BTS: i cimeli che hanno superato Justin Bieber

Nonostante l'ottimo risultato ottenuto dalle sneakers del cantante canadese, il suo lotto non è stato il più costoso della vendita organizzata da Christie's. A conquistare il primato è stata la maglia indossata da Jimin, componente dei BTS, battuta per 110.000 dollari, oltre quattro volte il valore raggiunto dalle scarpe di Bieber. Grande interesse anche per i caratteristici guanti rosa utilizzati da Madonna durante lo spettacolo, venduti per 41.800 dollari.